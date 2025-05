Startseite Innovationen Sensorik und Messtechnik - Messe.TV zur SENSOR+TEST 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-07 15:26. Messe.TV begleitet die SENSOR+TEST 2025 mit Video-Reportagen und Fachbeiträgen zu Sensorik, Messtechnik, KI-Integration und Anwendungen in Industrie und Forschung. Die Sensor+Test zählt zu den zentralen Plattformen für Innovationen in der Mess-, Prüf- und Sensortechnik. Auch 2025 begleitet Messe.TV das Branchengeschehen mit aktuellen Video-Reportagen und redaktionellen Fachbeiträgen. Im Fokus stehen technologische Entwicklungen, praxisrelevante Anwendungen und Gespräche mit Fachleuten aus Industrie und Forschung. Die Beiträge erscheinen fortlaufend während der Messelaufzeit im Themenschwerpunkt auf www.messe.tv/2025/sensor-test . Schwerpunkte der Sensor+Test 2025 Die Sensor+Test 2025 widmet sich erneut den zentralen Herausforderungen der industriellen Messtechnik und Sensorik. Themenschwerpunkte sind unter anderem vernetzte Sensorsysteme, Energieeffizienz, Condition Monitoring sowie die Integration von KI und Machine Learning in Echtzeit-Messsysteme. Auch drahtlose Übertragungstechnologien, miniaturisierte Bauelemente und Lösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen stehen im Fokus. Die Messe zeigt deutlich, wie Sensorik zunehmend als Schlüsseltechnologie für Automatisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit verstanden wird - branchenübergreifend von der Medizintechnik bis zur Mobilität. Messe.TV spricht mit etablierten Unternehmen und innovativen Newcomern Im Rahmen der Berichterstattung kommen bei Messe.TV sowohl führende Industrievertreter als auch junge Unternehmen zu Wort. Zu den Interviewpartnern zählen renommierte Institute wie das Fraunhofer IPM, Technologiekonzerne wie Hamamatsu Photonics und STMicroelectronics sowie eine Reihe von Start-Ups, die mit neuen Konzepten für intelligente Sensorknoten, hybride Messsysteme oder Datenverarbeitung direkt am Sensor frische Impulse setzen. Der Austausch zwischen etablierten Akteuren und neuen Marktteilnehmern zeigt: Die Branche ist offen für Kooperationen, um technologische Potenziale gemeinsam voranzutreiben. AMA Innovationspreis 2025: Nanostruct ausgezeichnet Ein Höhepunkt der Messe ist die Verleihung des AMA Innovationspreises durch den AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. . In diesem Jahr wurde das Unternehmen Nanostruct für eine herausragende Entwicklung im Bereich der funktionalen Sensormaterialien ausgezeichnet. Die präzise Erfassung kleinster physikalischer Veränderungen unter extremen Bedingungen ist Grundlage der Innovation, die in verschiedenen industriellen Anwendungsfeldern einsetzbar ist. Messe.TV war vor Ort und dokumentiert die Auszeichnung ebenso wie die technischen Hintergründe der ausgezeichneten Lösung. Messe.TV Schlagzeilen: Aktuelle Entwicklungen auf einen Blick Neben der Berichterstattung zur Sensor+Test 2025 bietet Messe.TV mit dem Nachrichten-Bereich www.messe.tv/schlagzeilen jetzt in neuer Form einen schnellen Überblick zu aktuellen Entwicklungen aus der Welt der Fachmessen. Neue Produkte, Branchenveranstaltungen, personelle Veränderungen oder regulatorische Neuerungen - alle, die sich professionell mit dem Messegeschehen beschäftigen, finden hier eine zuverlässige Informationsquelle. Die redaktionelle Auswahl und sachliche Aufbereitung sorgen dafür, dass die wichtigsten Themen schnell erfassbar sind. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbH

