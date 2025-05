Startseite FRENZEL Grapefruit bei EDEKA Thiel: Frische trifft feine Bitterkeit Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 16:01. FRENZEL Grapefruit begeistert bei Verkostung im EDEKA Thiel in Velbert-Neviges - Klarer Likörgenuss trifft auf starke Platzierung Velbert-Neviges, 5. Mai 2025 - Am Samstag, dem 3. Mai 2025, präsentierte sich FRENZEL Grapefruit im Rahmen einer Verkostungsaktion im Eingangsbereich des EDEKA Thiel, Am Rosenhügel 40-42, 42553 Velbert-Neviges. Trotz unbeständiger Witterung war das Interesse groß. Viele Kundinnen und Kunden nutzten die Gelegenheit, den modernen Likör direkt vor Ort zu probieren. Der Stand war optimal platziert - direkt im Frischebereich zwischen Obst und Gemüse. So konnte eine breite Kundschaft unmittelbar angesprochen werden. Verkostet wurde FRENZEL Grapefruit pur sowie als spritziger FRENZEL Tonic. Die Resonanz war durchweg positiv: Die klare, fruchtig-herbe Komposition überzeugte durch Geschmack, Charakter und Vielseitigkeit. FRENZEL Grapefruit ist ein industriell gefertigter Likör, der sich durch konsequente Qualitätssicherung und sensorisch ausgewogene Rezeptur auszeichnet. Keine nostalgische Manufakturästhetik, sondern ein modernes, zielgerichtetes Produktdesign: fruchtig, frisch, präzise - für Menschen mit Sinn für stilvollen Genuss. Ein ausdrücklicher Dank geht an das Team von EDEKA Thiel für die hervorragende Unterstützung, die freundliche Betreuung vor Ort und die Bereitschaft, innovativen Produkten Raum im Markt zu geben. Die Aktion war nicht nur ein Erfolg für die Marke FRENZEL, sondern auch ein schönes Beispiel für gelungene Kundennähe im Lebensmitteleinzelhandel. Weitere Informationen:

Instagram-Stories: https://www.instagram.com/stories/frenzel.drinks/

Marktseite: EDEKA Thiel - Marktprofil Pressekontakt:

FRENZEL Drinks GmbH

E-Mail: kontakt@frenzel.com

Web: https://www.frenzel.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein - authentisch, modern und voller Charakter. Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails - FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss. Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen - oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen. "Genuss hat Stil - und Stil kennt sein Maß."

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss - ab 18 Jahren. Jetzt entdecken unter www.frenzel.com - inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie. Vertrieb aktuell nur für Deutschland. Pressekontakt: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal fon ..: +492022541473

