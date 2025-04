Startseite Knappheit europäischer Rinder und Regularien sorgen für Engpässe im Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-01 11:48. Strenge Regularien und ein sinkender Rinderbestand sorgen für Engpässe am Rindfleischmarkt. Die E.Jacobsen GmbH sichert mit hochwertigen Importen aus Südamerika weiterhin stabile Liefermengen. Hamburg, 31. März 2025 - Der europäische Rindfleischmarkt steht vor einer der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Eine zunehmende Verknappung europäischer Rinder trifft auf verschärfte gesetzliche Vorgaben und stellt die gesamte Fleischwirtschaft vor neue Hürden. Doch während viele Marktteilnehmer mit Lieferengpässen und Preissprüngen kämpfen, sichert die E.Jacobsen GmbH durch gezielte Importe hochwertiger südamerikanischer Rindfleischprodukte weiterhin eine stabile Versorgung - sowohl für den Großhandel als auch für den Lebensmitteleinzelhandel und verarbeitende Betriebe. Ursachen für die angespannte Lage am europäischen Rindfleischmarkt Der europäische Rinderbestand ist bereits seit Jahren rückläufig. Vor allem wirtschaftliche Faktoren, wie steigende Produktionskosten, ein erhöhter Druck auf landwirtschaftliche Nutzflächen und strengere Umwelt- und Tierschutzauflagen, machen es vielen landwirtschaftlichen Betrieben zunehmend schwer, rentabel zu wirtschaften. Die neue EU-Tierwohlverordnung sowie die verschärften Regularien zur Fütterung, Rückverfolgbarkeit und CO?-Bilanzierung setzen zusätzliche Herausforderungen. Dazu kommen klimatische Einflüsse, die insbesondere in Südeuropa zu Futtermangel und Bestandsreduktionen führten. "In der Folge sehen wir einen deutlichen Angebotsrückgang bei gleichzeitig stabiler bis wachsender Nachfrage - vor allem aus der Gastronomie und dem hochwertigen Lebensmitteleinzelhandel", erklärt Thomas Bär, Geschäftsführer der E.Jacobsen GmbH. Für Großhändler und Lebensmitteleinzelhandel bedeutet diese Entwicklung spürbare Unsicherheiten bei Einkaufspreisen, Planbarkeit und Warenverfügbarkeit. E.Jacobsen GmbH bietet mit Südamerika eine stabile und hochwertige Alternative Die E.Jacobsen GmbH begegnet dieser Situation mit einer klaren Strategie: Die langjährige Partnerschaft mit ausgewählten Produzenten in Südamerika sichert auch in dieser Marktlage gleichbleibend hohe Qualität und stabile Liefermengen. Argentinien, Brasilien und Uruguay gehören zu den renommiertesten Rindfleischproduzenten weltweit und bieten durch große Weideflächen, nachhaltige Zuchtmethoden und langjährige Exporterfahrung ideale Voraussetzungen, um die europäische Knappheit abzufedern. "Durch unser internationales Beschaffungsnetzwerk und enge Beziehungen zu vertrauensvollen Partnerbetrieben können wir weiterhin bedarfsgerecht liefern - in gewohnter Premium-Qualität", betont Jan Tilsner, Prokurist der E.Jacobsen GmbH. "Gerade für unsere Kunden im Food Service, im Cash & Carry-Bereich sowie dem Lebensmitteleinzelhandel bleibt Verlässlichkeit entscheidend, um den eigenen Betrieb wirtschaftlich führen zu können. Hier verstehen wir uns als Partner auf Augenhöhe." Hochwertiges Premium-Rindfleisch für anspruchsvolle Zielgruppen Das Sortiment der E.Jacobsen GmbH umfasst eine große Auswahl an Premium-Rindfleisch, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen: Vom klassischen Lebensmittelgroßhandel über Food Service bis hin zur fleischverarbeitenden Industrie. Ob argentinisches Sirloin-Steak, brasilianisches Filet oder Grain Fed Cuts für höchste Ansprüche - die E.Jacobsen GmbH bietet Fleischspezialitäten, die sowohl in der Spitzengastronomie als auch im Qualitätssegment des Einzelhandels gefragt sind. Durch die hohe Nachfrage nach verlässlicher Produktqualität und Lieferfähigkeit ist die E.Jacobsen GmbH ein wichtiger Partner für Küchenchefs, Einkäufer und Fleischveredler. "Unsere südamerikanischen Steaks überzeugen durch Zartheit, Marmorierung und Geschmack. Diese Eigenschaften sind für Profis in der Gastronomie genauso wichtig wie eine verlässliche Lieferkette und kalkulierbare Preise", so Thomas Bär weiter. E.Jacobsen GmbH - Best in meat, auch in schwierigen Zeiten Seit über 70 Jahren steht die E.Jacobsen GmbH für Qualität, Verantwortung und Nachhaltigkeit. Unter dem Slogan "Best in meat" setzt das Hamburger Unternehmen auf kompromisslose Fleischkompetenz - immer im Sinne seiner Kunden. Dazu gehören neben transparenten Lieferketten und konsequenter Qualitätskontrolle auch ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln und tiergerechter Aufzucht. In Zeiten von Angebotsverknappung und Marktunsicherheiten beweist das Unternehmen seine Stärke: Flexibilität, langjährige internationale Partnerschaften und der Fokus auf Premium-Qualität machen die E.Jacobsen GmbH zu einem der führenden Anbieter im deutschen Fleischgroßhandel - und zu einem verlässlichen Partner für Handel, Gastronomie und Industrie. Über die E.Jacobsen GmbH Die E.Jacobsen GmbH zählt zu den führenden Fleischimporteuren und Fleischgroßhändlern für Premium-Fleischqualität in Europa. Mit über 70 Jahren Tradition und Erfahrung steht das Unternehmen für Qualität, Nachhaltigkeit und Vertrauen. Unter dem Slogan "Best in meat" setzen die engagierten Fleischexperten der E.Jacobsen GmbH alles daran, ihren Kunden stets die bestmögliche Fleischqualität zu liefern. Das Rindfleisch stammt aus artgerechter und verantwortungsvoller Zucht von sorgfältig ausgewählten Partnerbetrieben weltweit. Dabei legt das Unternehmen aus Hamburg großen Wert auf eine transparente Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden, um eine ressourcenschonendere Fleischwirtschaft aktiv zu fördern. Als verlässlicher und leistungsstarker Partner für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH), Food Service, Cash & Carry Märkte sowie die fleischverarbeitende Industrie bietet die E.Jacobsen GmbH ein breites Sortiment an Premium-Fleischspezialitäten und maßgeschneiderten Eigenmarken. Mit den jüngsten Erfolgen - einer Gold- und Silbermedaille bei der World Steak Challenge 2024 - setzt das Unternehmen neue Maßstäbe und unterstreicht seine Spitzenposition in der internationalen Fleischbranche.

E. Jacobsen Fleischimport und Fleischgroßhandel Qualitäts­führerschaft und exzellente Branchen­expertise - das macht Jacobsen zum führenden Fleischimporteur Europas! Seit mehr als 70 Jahren handelt die E. Jacobsen GmbH direkt am Hamburger Hafen mit Fleisch aus nahezu allen Regionen der Welt. Es sind dabei die exzellente Branchenexpertise unseres mehrsprachigen, engagierten Teams sowie der weltweite Ausbau unserer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Kunden, die unser Unternehmen im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt haben. Aus gutem Grund zählen wir heute zu einem der international führenden Fleischimporteuren und Fleischgroßhändlern Europas und importieren unser Sortiment aus nahezu allen Regionen der Welt - von Deutschland bis nach Neuseeland und Argentinien. Unser Slogan "Best in meat" definiert dabei das Selbstverständnis unserer erfahrenen Fleischexperten, denn für uns ist es selbstverständlich, unseren Kunden stets die bestmögliche Fleischqualität in kompromissloser Frische zu liefern - und das zu einem fairen Preis! Im Sinne der Nachhaltigkeit - den Wandel mitgestalten Heute schon an morgen denken - bei Jacobsen nicht nur ein Werbeslogan, sondern tagtäglich gelebte Praxis. Denn gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden arbeiten wir beständig daran, den Wandel in der Fleischbranche erfolgreich mitzugestalten. Für einen nachhaltigeren und verantwortungsvollen Fleischhandel auf höchstem Niveau - heute wie morgen.

