Startseite Von der IBAN zur IDAN: KeyOne bringt den Online-Handel auf das nächste Level Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-03-29 09:46. Von der IBAN zur IDAN - ein 17-Jähriger setzt neue Maßstäbe im E-Commerce. Bad Homburg, 29. März 2025 -

Der Online-Handel steht vor einer Revolution - und KeyOne treibt sie an. Jeder kennt die IBAN und jetzt kommt das Pendant für den Online-Handel: IDAN (International Delivery Address Number). Entwickelt von KeyOne, ermöglicht diese Technologie blitzschnelle Einkäufe, präzisere Lieferungen und exklusive Rabatte - und das mit nur einer einzigen Kennung. Der Kopf hinter dieser Innovation? Julian Pfeiffer, ein 17-jähriger Unternehmer, der bereits mit 13 Jahren Wirtschaftsinformatik studierte und nun die nächste große E-Commerce-Revolution anführt. "Jeder kennt die IBAN - jetzt bringen wir mit IDAN den Standard für den weltweiten E-Commerce", erklärt Pfeiffer. Für Online-Shopper war das Einkaufen bislang oft mühsam: Jedes Mal müssen Kundendaten neu eingegeben, Adressen bestätigt und Passwörter verwaltet werden. Mit IDAN gehört das Problem der Vergangenheit an. Eine einmalige Registrierung reicht, um überall blitzschnell und fehlerfrei Bestellungen aufzugeben und dabei von exklusiven Rabatten und Angeboten zu profitieren. Auch Händler profitieren erheblich, denn Online-Shops, die KeyOne integrieren, steigern ihre Umsätze sofort. Studien zeigen, dass ein reibungsloser Checkout-Prozess die Abbruchquote drastisch reduziert, was zu weniger Kaufabbrüchen, höheren Conversion-Rates und einer besseren Kundenbindung durch gezielte Rabattaktionen führt. Die Nachfrage nach effizienteren Online-Handelslösungen wächst rasant. KeyOne bietet mit IDAN eine Technologie, die das Potenzial hat, zum neuen Branchenstandard zu werden - ähnlich wie die IBAN im Bankenwesen. Investoren erkennen das enorme Wachstumspotenzial, denn KeyOne basiert auf einem einzigartigen Geschäftsmodell mit globaler Skalierbarkeit, bedient eine hohe Nachfrage mit rasant steigenden Nutzerzahlen und bietet eine innovative Technologie mit langfristigem Erfolgspotenzial. Hier mehr erfahren: https://www.keyone.me/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KeyOne Verwaltungs GmbH

Herr Cornelius Finck

Schaberweg 28a

61348 Bad Homburg

Deutschland fon ..: +49 6172 5943-575

web ..: https://www.keyone.me

email : presse@keyone.me Über KeyOne:

KeyOne ist ein Unternehmen aus Bad Homburg, das mit der IDAN (International Delivery Address Number) eine revolutionäre Lösung für den Online-Handel bietet. Shopper speichern ihre persönlichen Daten sicher unter einem einzigen Schlüssel und profitieren von blitzschnellen Checkouts, exklusiven Rabatten sowie vorteilhaften Gutscheinen. Händler steigern mit der Integration von KeyOne ihre Sichtbarkeit, die Conversion-Rates sowie dadurch auch deutlich die Verkaufszahlen - und das mit minimalem Aufwand. Pressekontakt: KeyOne Verwaltungs GmbH

Herr Cornelius Finck

Schaberweg 28a

61348 Bad Homburg fon ..: +49 6172 5943-575

web ..: https://www.keyone.me

email : presse@keyone.me Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten