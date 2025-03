Startseite Carina Berger rockt den internationalem Speaker Slam und gewinnt Excellence Award! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-26 08:31. Mit ihrer bewegenden Rede über toxische Beziehungen und Selbstbestimmung fesselte sie das Publikum - und gewann den Excellence Award! Emotional. Mitreißend. Weltrekord! Beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden hat Carina Berger bewiesen, dass Worte Leben verändern können. Mit ihrer packenden Rede über toxische Beziehungen, Narzissmus und die Muster, die uns immer wieder in unglückliche Beziehungen führen, fesselte sie das Publikum - und sicherte sich den Excellence Award! Ihre Botschaft? Es gibt einen Ausweg - und den verdient jeder! Weltrekord-Event: 230 Speaker, 28 Nationen - ein Moment, der alles verändern kann!

Der Speaker Slam, ins Leben gerufen von Top-Speaker Hermann Scherer, gilt als der härteste Redner-Wettbewerb der Welt. Nach Stationen in New York, Wien, Frankfurt und Hamburg fand er nun in Wiesbaden statt - mit einem neuen Weltrekord! Zwei Bühnen, vier Minuten Zeit, um zu begeistern. Nur wer es schafft, in dieser kurzen Zeit Emotionen zu wecken, zu inspirieren und eine nachhaltige Botschaft zu hinterlassen, gehört zur Elite im Speaking. Carina Berger gelang das auf eindrucksvolle Weise. Warum geraten wir immer an die falschen Partner?

Als ehemalige Polizeibeamtin kennt Carina Berger das Thema toxische Beziehungen nicht nur aus nächster Nähe - sie hat es auch selbst erlebt. Doch sie hat die Muster durchbrochen, sich zur Dipl. psychologischen Beraterin, NLP-Coach und Dipl. Mentaltrainerin ausbilden lassen und begleitet heute Menschen auf ihrem Weg zu einer gesunden, glücklichen Partnerschaft. "Viele erkennen sich in meiner Geschichte wieder", sagt Carina. "Sie fragen sich: Warum passiert das immer mir? Die Wahrheit ist: Es gibt einen Weg hinaus - und ich helfe dir, ihn zu finden." Mit ihrer kraftvollen Bühnenpräsenz, mitreißenden Botschaft und spürbarer Leidenschaft brachte sie die Herzen des Publikums zum Klopfen - und wurde mit dem Excellence Award belohnt. Von Tirol auf die großen Bühnen - der Erfolg gibt ihr recht!

Der Speaker Slam ist mehr als nur ein Wettbewerb - er ist ein Sprungbrett. Und Carina nutzt diese Chance: Founder Summit (26.-27. April, Wiesbaden) - Bühne für weltweit bekannte Speaker

Germany's Next Speaker Star - die nächste Herausforderung in ihrer Speaker-Karriere Ihr Ziel? Menschen aus toxischen Mustern befreien, ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen helfen, eine Liebe zu finden, die sie wirklich verdient haben! Mit ihrer eindrucksvollen Performance hat Carina Berger bewiesen: Schmerz kann ein Wendepunkt sein. Mut verändert Leben. Und das ist erst der Anfang!

Carina Berger ist Beziehungscoach - und eine starke Stimme für Selbstbestimmung und gesunde Beziehungen. Nach 16 Jahren als Polizeibeamtin, in der sie hautnah miterlebte, wie Menschen in toxischen Beziehungen gefangen sind, entschied sie sich, selbst aktiv zu helfen. Heute begleitet sie Frauen und Männer dabei, alte Muster zu durchbrechen, Selbstbewusstsein aufzubauen und die Liebe zu finden, die sie wirklich verdienen. Mit ihrer klaren, direkten Art und ihrer eigenen bewegenden Geschichte trifft sie den Nerv der Menschen - und bewegt mit ihrer Botschaft Tausende auf der Bühne und im Coaching. Ihr Motto? "Es gibt einen Weg hinaus - und du kannst ihn gehen!"

