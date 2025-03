Startseite „Neutral“ im Rassismus? Dann bist du Teil des Problems Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2025-03-21 11:46. Neutralität im Kontext von Rassismus ist eine Illusion In Afronismus schreibt Dantse Dantse treffend: „Rassismus lebt stärker, wenn Opfer schweigen“. Diese Aussage bringt es auf den Punkt: Wer Rassismus nicht aktiv bekämpft, trägt zu seiner Aufrechterhaltung bei. Die Vorstellung, dass man sich neutral verhalten kann, während Schwarze weltweit unter systemischer Diskriminierung leiden, ist eine Illusion. Neutralität existiert nicht – man ist entweder Teil des Problems oder Teil der Lösung. Die bequeme Lüge der „Neutralität“

Viele glauben, sie seien nicht rassistisch, weil sie sich nicht aktiv an Hassverbrechen beteiligen oder offen diskriminierende Aussagen vermeiden. Doch Rassismus ist nicht nur das offensichtliche Böse – es ist auch das subtile, allgegenwärtige System, das Schwarze systematisch benachteiligt. Diejenigen, die schweigen, wenn Schwarze unterdrückt werden, profitieren oft unbewusst von diesem System. Dantse Dantse beschreibt diesen Mechanismus scharf: „Rassismus ist auch passives Zuschauen, Schweigen und Nichtstun angesichts rassistischer Übergriffe“. In einer Welt, in der Schwarze Menschen täglich über 100 rassistische Angriffe erfahren, ist das Wegsehen keine Unschuld, sondern Mittäterschaft. Struktureller Rassismus: Unsichtbar für die Privilegierten

Rassismus hat sich vom Peitschenhieb zur Bürokratie und vom offenen Hass zum Algorithmus weiterentwickelt. Er steckt in der KI, die schwarze Gesichter schlechter erkennt, im Arbeitsmarkt, wo schwarze Bewerber systematisch benachteiligt werden, und in einem Rechtssystem, das schwarze Menschen härter bestraft als weiße. Dieses System ist für Weiße oft unsichtbar, denn es wurde nicht gegen sie, sondern zu ihrem Vorteil geschaffen. Deshalb wird Rassismus oft als ein individuelles Problem betrachtet – als ein Problem böser Einzelpersonen, anstatt als tief verankerte Struktur. Aber wie Dantse Dantse klarstellt: „Rassismus ist ein strategisch gewolltes System zur Wahrung weißer Interessen“. Die gefährlichste Form des Rassismus: Der „subtile“ Rassismus

Subtiler Rassismus ist tückischer als offener Hass, weil er schwerer zu bekämpfen ist. Menschen, die sich selbst als „farbenblind“ bezeichnen oder behaupten, „keine Seite zu ergreifen“, unterstützen das rassistische System, indem sie es unangetastet lassen. Dantse Dantse beschreibt diesen Mechanismus als eine Form der psychologischen Kontrolle: „Die meisten Weißen sind subtil rassistisch, ohne es zu wissen“. Wer sich nicht mit Rassismus auseinandersetzt, wer ihn nicht aktiv bekämpft, trägt zu seiner Fortführung bei. Schweigen schützt die Täter, nicht die Opfer

Schweigen ist eine bequeme Wahl – aber es ist eine Entscheidung gegen Gerechtigkeit. Es ist eine Entscheidung, das Leid der Schwarzen zu ignorieren, damit die eigene Welt nicht ins Wanken gerät. Doch wahre Veränderung entsteht nur durch Konfrontation. Wer sich „neutral“ verhält, schützt nicht die Opfer, sondern die Täter. Oder wie Dantse Dantse es formuliert: „Wer neutral ist, nichts sagt, nichts sieht, nicht verteidigt, der geht Komplizenschaft mit Rassismus ein“. Neutralität ist ein Privileg – und eine Illusion

Schwarze Menschen haben nicht das Privileg, neutral zu bleiben. Sie werden täglich an ihre Hautfarbe erinnert, ob sie wollen oder nicht. Wer sich nicht aktiv gegen Rassismus stellt, legitimiert das System, das Schwarze unterdrückt. Es reicht nicht, „nicht rassistisch“ zu sein – man muss aktiv antirassistisch sein. Das bedeutet: zuhören, lernen, sprechen und handeln. Denn Rassismus verschwindet nicht durch Schweigen – er wächst dadurch. Wer das volle Ausmaß dieser Thematik verstehen will, sollte Afronismus von Dantse Dantse lesen. Das Buch zeigt auf schonungslose Weise, wie tief verwurzelt und systematisch Rassismus ist – und warum Neutralität keine Option ist. Hol dir jetzt das Buch: https://indayi.de/product/afronismus-teil-1/ Über indayi Vorname

