Startseite Deutsche Besucherzahlen in Taiwan übersteigen Vor-Pandemie-Niveau - Fazit der ITB 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-10 12:56. Die Taiwan Tourismusbehörde hat mit einer starken Präsenz auf der ITB Berlin 2025 ein deutliches Zeichen gesetzt: Die Zahl der deutschen Besucher in Taiwan hat das Vor-Pandemie-Niveau übertroffen. Das Networking-Event "Happy Hour" am 5. März zog Hunderte Fachleute der deutschen Reisebranche sowie zahlreiche Medienvertreter an. Hochrangige Gäste wie Botschafter Prof. Dr. SHIEH, Jhy-Wey, Bundestagsabgeordnete und Minister Kunihiko Kawazu von der japanischen Botschaft betonten Taiwans kulturelle Vielfalt, beeindruckende Naturlandschaften und exzellente Spezialitäten wie Hochgebirgstee, Kaffee und Whisky. Die Besucherzahlen aus Deutschland übertreffen bereits das Vor-Pandemie-Niveau, mit einem bemerkenswerten Freizeittourismus-Wachstum von 23,48 %. Direktflüge zwischen Deutschland und Taiwan erleichtern die Reise und steigern die Attraktivität des Landes. Besonders Alishan erhielt internationale Anerkennung und wurde von der New York Times als eines der "52 Places to Go in 2025" ausgezeichnet. Auf der ITB Berlin präsentierte der Taiwan-Pavillon das innovative "Tea Station"-Konzept, das die traditionsreiche Teekultur mit Eisenbahntourismus und landschaftlichen Highlights verband. Eine dynamische LED-Anzeige stellte Taiwans Vielfalt dar, während ein Teehaus-Ambiente zum Austausch einlud. Zusätzlich stärkte Taiwan seine Präsenz in Mitteleuropa mit einem B2B-Workshop in Wien. Durch erweiterte Flugverbindungen und langjährige ITB-Präsenz baut Taiwan seine Stellung als erstklassiges Reiseziel weiter aus und begeistert immer mehr internationale Besucher. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Taiwan Tourismusbehörde

Das Taiwan Tourismusbüro in Frankfurt am Main ist die offizielle Repräsentanz der Taiwan Tourism Administration in Deutschland. Es dient als zentrale Anlaufstelle für Urlauber, Reiseveranstalter und alle, die sich für das Reiseland Taiwan interessieren. Das Büro bietet umfassende Unterstützung bei der Reisevorbereitung und stellt vielfältige Informationsmaterialien bereit.

