Startseite Wissenschaft der Dankbarkeit: Raus aus der Negativspirale! Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2025-02-28 12:00. Wann hast du das letzte Mal wirklich tiefe Dankbarkeit empfunden? Nicht das reflexhafte „Danke“, wenn dir jemand die Tür aufhält, sondern diese Art von Dankbarkeit, die dein Herz erwärmt und dein Leben bereichert? Wir leben in einer Gesellschaft, die ständig nach mehr strebt – mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Anerkennung. Doch genau dieses „Mehr“ macht uns oft unglücklich. Die Wissenschaft zeigt: Nicht Besitz oder Status machen uns langfristig zufrieden, sondern die Fähigkeit, das bereits Vorhandene wertzuschätzen (Emmons & McCullough, 2003). Hier liegt das riesige Potenzial der Dankbarkeit – und genau darüber spricht Die Dankbarkeits-Therapie von Dantse Dantse. Die Wissenschaft hinter Dankbarkeit: Mehr als ein Gefühl

Dankbarkeit ist keine esoterische Wunschvorstellung, sondern ein biologisches Power-Tool. Studien belegen, dass regelmäßige Dankbarkeitspraxis unser Gehirn buchstäblich neu verdrahtet (Emmons & McCullough, 2003). Wer sich täglich bewusst macht, wofür er dankbar ist, stimuliert Regionen im Gehirn, die mit positiven Emotionen und Wohlbefinden verknüpft sind. Höheres Glücksempfinden: Menschen, die konsequent Dankbarkeit praktizieren, berichten von einem bis zu 25 % höheren Level an Lebenszufriedenheit (Emmons & McCullough, 2003).

Weniger Stress und Angst: Dankbarkeit wirkt wie ein mentaler Filter, der das Gehirn von übermäßiger Negativität befreit.

Stärkeres Immunsystem: Laut einigen Untersuchungen stehen Gefühle der Dankbarkeit in Zusammenhang mit niedrigeren Entzündungswerten (Kogan et al., 2014).

Bessere Schlafqualität: Wer sich abends auf das Gute im Leben fokussiert, schläft schneller ein und tiefer (Jackowska et al., 2012).

Das Erstaunliche: Dankbarkeit hängt nicht von äußeren Umständen ab, sondern vor allem von unserer inneren Haltung. „Die Dankbarkeitstherapie beginnt mit einer Entscheidung: der Entscheidung, das Gute in deinem Leben wahrzunehmen.“

(aus Die Dankbarkeits-Therapie Indayi Edition) Warum wir undankbar sind – und wie es uns krank macht

Unser Gehirn ist von Natur aus auf Gefahren und Probleme gepolt. Das half unseren Vorfahren, im Dschungel zu überleben – heute führt es dazu, dass wir uns chronisch auf das Negative konzentrieren (Seligman, 2005). Ständig vergleichen wir uns mit anderen, bemerken, was uns fehlt, und übersehen dabei das Gute in unserem Leben. Das Resultat: Dauerstress, Unzufriedenheit und Erschöpfung. Höhere Wahrscheinlichkeit für Angststörungen und Depressionen(Seligman, 2005).

Größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Kogan et al., 2014).

Weniger Resilienz: Undankbare Menschen haben es schwerer, mit Krisen umzugehen.

Kurz: Undankbarkeit kann uns krank machen – mental und physisch. Die Neurochemie der Dankbarkeit

Warum fühlt sich Dankbarkeit so gut an? Weil unser Körper bei positiven Emotionen eine ganze Palette an Wohlfühlstoffen ausschüttet – darunter Dopamin und Serotonin. Diese Botenstoffe beeinflussen unsere Stimmung und steigern unser Wohlbefinden (Emmons & McCullough, 2003). Gleichzeitig werden Stresshormone wie Cortisol reduziert, was langfristig unsere körperliche Gesundheit unterstützt (Seligman, 2005). Wie du Dankbarkeit in dein Leben integrierst

Es braucht keine komplizierten Rituale, um Dankbarkeit zu üben. Oft sind es kleine Schritte, die große Wirkung zeigen: Dankbarkeits-Tagebuch: Schreibe täglich drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Schon nach wenigen Wochen veränderst du deinen inneren Fokus (Emmons & McCullough, 2003).

Dankbarkeits-Briefe: Schicke einer Person, die dein Leben positiv beeinflusst hat, einen Brief oder eine Sprachnachricht und teile ihr deine Wertschätzung mit (Seligman, 2005).

Reframing-Technik: Anstatt dich über ein Problem zu beklagen, frage dich: Was kann ich aus dieser Situation Positives ziehen?

Dankbarkeits-Meditation: Schließe abends die Augen und konzentriere dich fünf Minuten lang auf die schönen Momente des Tages (Jackowska et al., 2012).

Dankbarkeit statt Vergleich: Reduziere das Vergleichen mit anderen und fokussiere dich auf deine eigenen Fortschritte.

Visuelle Erinnerung: Platziere ein Post-it mit dem Wort „Danke“ an einem Ort, den du oft siehst – zum Beispiel am Badezimmerspiegel.

Dankbarkeit im Alltag: Kleine Schritte, große Wirkung

Dankbarkeit funktioniert nicht wie ein Lichtschalter – sie ist eine Praxis, die mit der Zeit immer stärker wird. Das Faszinierende daran: Sie steckt an! Menschen, die Dankbarkeit zeigen, wirken auf andere sympathischer, was tiefere Verbindungen fördert und das gesamte soziale Umfeld verbessern kann (Emmons & McCullough, 2003). Ein einfaches „Danke“ kann eine ganze Kettenreaktion auslösen. Oft unterschätzen wir, wie viel wir damit in Gang setzen – für uns selbst und für unsere Mitmenschen. „Wer dankbar lebt, lebt gesünder, glücklicher und freier.“

(aus Die Dankbarkeits-Therapie Indayi Edition) Dankbarkeit und Beziehungen

Dankbarkeit ist wie ein Katalysator für bessere Beziehungen. Wer seinen Liebsten, Freunden oder Kollegen offen zeigt, wofür er dankbar ist, stärkt das Vertrauensverhältnis. Paare, die regelmäßig ihre Wertschätzung füreinander äußern, erleben nachweislich mehr Beziehungszufriedenheit und weniger Konflikte (Seligman, 2005). In Familien schafft eine Kultur der Dankbarkeit Geborgenheit und Verständnis. Fazit: Dankbarkeit ist ein Gamechanger

Dankbarkeit ist keine naive Schönfärberei – sie ist eine bewusste Entscheidung, die dein Leben nachhaltig verbessern kann. Sie verändert dein Gehirn, deine Emotionen, deine Gesundheit und sogar dein Umfeld. Es gibt also keinen Grund zu warten. Fang heute an. Sag „Danke“ – nicht aus Gewohnheit, sondern aus Überzeugung. Denn wer Dankbarkeit in sein Leben integriert, gewinnt immer. Quellen

Die Dankbarkeits-Therapie – https://indayi.de/product/die-dankbarkeits-therapie/

Emmons, R.A., & McCullough, M.E. (2003). „Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life.“ Journal of Personality and Social Psychology. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.84.2.377

Seligman, M.E.P. (2005). „Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy.“ Handbook of Positive Psychology. https://www.researchgate.net/publication/279732609_Positive_Psychology_P...

Jackowska, M., Brown, J., Ronaldson, A., & Steptoe, A. (2012). „The impact of a brief gratitude intervention on subjective well-being, biology, and sleep.“ Journal of Health Psychology. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105311423400Kogan, A., Gruber, J., Shallcross, A.J., Ford, B.Q., & Mauss, I.B. (2014). „Too much of a good thing? Cardiac vagal tone’s nonlinear relationship with well-being.“ Emotion. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0037508 Über indayi Vorname

Dantse Nachname

Dantse Adresse

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt Homepage

https://indayi.de/ Branche

Verlag Komplettes Benutzerprofil betrachten