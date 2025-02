Fiverr präsentiert neue KI-Plattform Fiverr Go für Kreative

NEW YORK CITY, 18. Februar 2025 – Fiverr (NYSE: FVRR) gibt heute deutschlandweit den Launch von Fiverr Go bekannt, einer bahnbrechenden KI-Plattform, die die Beziehung zwischen menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz grundlegend neu definiert. Fiverr Go wurde entwickelt, um Kreativen die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäft exponentiell auszubauen und dabei die vollen kreativen Rechte zu behalten. In einer Zeit, in der KI-Tools die menschliche Kreativität oft ohne angemessene Anerkennung oder Vergütung ausbeuten, sieht Fiverr die Chance, diese Dynamik neu zu gestalten. Die Vision des Unternehmens, die in einem kurzen, ikonischen Video zum Start von Fiverr Go vorgestellt wurde, ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass KI dazu dient, das kreative Potenzial von Menschen zu fördern und nicht zu schmälern.

„Wir haben Fiverr Go entwickelt, um sicherzustellen, dass Kreative im Zentrum der Kreativwirtschaft bleiben“, sagt Micha Kaufman, CEO von Fiverr. „Dies ist nicht einfach nur eine weitere KI-Plattform – es ist eine grundlegende Neuplanung dessen, wie KI und menschliche Kreativität zusammenarbeiten können. Anstatt zuzulassen, dass Kreative ausgebeutet werden, stellt Fiverr Go sicher, dass sie eine angemessene Anerkennung und Vergütung erhalten, und gibt ihnen gleichzeitig innovative Tools an die Hand, um ihre Arbeit zu skalieren. Es geht darum, unsere Freiberufler:innen unersetzlich zu machen, nicht obsolet.“

Im Rahmen seines Engagements für die Förderung von Freelancer:innen kündigte Fiverr zudem ein Freelancer-Equity-Programm an – ein Novum in der Branche, das darauf abzielt, leistungsstarken Freelancer:innen Unternehmensanteile zu geben. „Freiberufler:innen sind das Rückgrat der heutigen Wirtschaft und das Herzstück des Erfolgs von Fiverr“, so Kaufman weiter. „Mit dieser Initiative stellen wir sicher, dass sie nicht nur die Zukunft der Arbeit mitgestalten, sondern auch ein Stück davon besitzen.“

Fiverr Go nutzt die Basis von 6,5 Milliarden Interaktionen sowie fast 150 Millionen Transaktionen auf dem gesamten Marktplatz und kombiniert zwei leistungsstarke Angebote, die darauf ausgelegt sind, die Herausforderungen zu meistern, denen sich Kreative in der heutigen KI-gesteuerten Landschaft gegenübersehen. Das Personal AI Creation Model ermöglicht es Kreativen, KI ausschließlich auf ihre eigenen Arbeiten zu trainieren und dabei die vollständige Kontrolle über ihren kreativen Prozess und ihre Rechte zu behalten. Die Kreativen konfigurieren ihre Modelle, legen ihre Preise fest und behalten die Rechte an ihrer kreativen Arbeit, so dass sie direkt von ihren KI-gestützten Fähigkeiten profitieren können.

Ergänzend dazu analysiert der Personal AI Assistant frühere Interaktionen, um sich individuell auf die Vorlieben und Einstellungen der Freiberufler:innen einzustellen. Er kann die Kommunikation mit potenziellen Kunden verbessern, Routineaufgaben erledigen sowie Insights liefern und wird so zum Mitarbeiter der Freelancer:innen. Die Daten von Fiverr zeigen, wie entscheidend die ersten drei Minuten für den Verkaufsabschluss sind. Dieses Tool stellt sicher, dass Freiberufler:innen kein Projekt verpassen, selbst wenn sie offline sind.

„Der Start von Fiverr Go ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung der kreativen Arbeit“, so Kaufman weiter. „Wir stellen nicht nur Tools zur Verfügung, sondern schaffen ein neues Paradigma, bei dem KI die menschliche Kreativität verstärkt und gleichzeitig ihren

wesentlichen Wert bewahrt. Unsere Plattform gibt Kreativen die Möglichkeit, ihre Arbeit zu skalieren, ohne ihre kreative Integrität oder ihre finanziellen Interessen zu gefährden.“

Zum Start ist Fiverr Go für eine Reihe von kreativen Dienstleistungskategorien verfügbar, darunter Voiceover, Songwriting, Grafikdesign, Illustration, Copywriting und digitales Marketing. Nur überprüfte Freiberufler:innen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz kreativer Arbeit auf Fiverr werden in dieser Launch-Phase mit Fiverr Go arbeiten können. Auf diese Weise werden eine qualitativ hochwertige Nutzung des Tools und vor allem qualitativ hochwertige Ergebnisse erreicht.

Zu den Freelancer:innen, die von Fiverr Go profitieren können, gehört Dee Smith, ein Voice-over-Künstler, der seit 2021 fast eine halbe Million Dollar auf der Plattform verdient hat. „Als Freelancer auf Fiverr hat sich mein Leben komplett verändert“, sagt Smith. „Mit Fiverr Go freue ich mich auf die Möglichkeit, mein Geschäft auf eine Art und Weise zu erweitern, die vorher einfach nicht möglich war. Diese Technologie wird die Dinge auf eine ganz neue Ebene bringen und gleichzeitig sicherstellen, dass ich die Kontrolle über meine kreative Arbeit behalte.“

Fiverr Go wird eine offene Plattform für Entwickler:innen sein. Modellentwickler:innen und KI-Ingenieur:innen wird hier ermöglicht, reale KI-Anwendungen zu entwickeln, die auf den Daten von Fiverr, dem derzeit umfangreichsten Transaktionsdatensatz, basieren. Damit können Entwickler:innen innovative Agenten und APIs einsetzen, um nicht nur einfache, sondern auch komplexe Aufgaben zu bewältigen. Entwickler:innen haben so die Möglichkeit, mit ihren Anwendungen Geld zu verdienen, während gleichzeitig Freiberufler:innen modernste Tools zur Verfügung stehen, mit denen sie ihr Geschäft weiterentwickeln können.

Weitere Details über das kommende Freelancer Equity Program von Fiverr folgen in Kürze.

Hier erfahren Sie mehr über Fiverr Go.

