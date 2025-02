Startseite Björn Bartheidel ist neuer CEO Europe von Syntax Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-02-20 11:29. Weinheim, 20. Februar 2025 --- Björn Bartheidel ist seit dem 20. Januar 2025 neuer CEO Europe beim IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider Syntax. Damit übernimmt er die Leitung der Europazentrale von Syntax und wird mit seiner jahrelangen Erfahrung und frischen Impulsen das Unternehmenswachstum in der Region vorantreiben. Der 44-jährige Wirtschaftsinformatiker ist seit 2013 in leitender Funktion in den Bereichen SAP-Beratung und Application Managed Services (AMS) für Syntax Europe tätig, zuletzt als Vice President lntelligent lndustry Services. Unter seiner Führung baute Syntax das Geschäft insbesondere in der Fertigungsbranche kontinuierlich aus. Darüber hinaus war Björn Bartheidel maßgeblich an der Transformation der unternehmenseigenen Adicom Software Suite-Lösung zu einem SAP-basierten Digital-Manufacturing-Portfolio beteiligt. Mit dieser Maßnahme festigte Syntax seine Position als einer der führenden SAP-Beratungs- und Implementierungspartner für Kunden der produzierenden Industrie in Europa. Vor seiner Tätigkeit bei Syntax war Björn Bartheidel Principal Consultant bei Dell Services, wo er SAP-Lösungen für Produktionsumgebungen implementierte. Davor beriet er bei Siemens als Business Consultant Fertigungsunternehmen in den Bereichen Business Transformation sowie bei der Einführung von durchgängigen, integrierten Prozessen von Shopfloor bis Top Floor. Björn Bartheidel folgt auf Ralf Sürken, der dem Unternehmen in einer neuen Rolle erhalten bleibt. "Björn Bartheidel ist dank seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Manufacturing und seinem langjährigen Engagement für den Erfolg der Region die ideale Besetzung, um den kontinuierlichen Wachstumskurs von Syntax in Europa weiterzuführen", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. "Ich bin davon überzeugt, dass er das europäische Team erfolgreich weiterentwickeln und voranbringen wird, damit wir unseren Kunden auch in Zukunft einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten." "Ich freue mich sehr darauf, in meiner neuen Rolle das europäische Geschäft von Syntax zu leiten", sagt Björn Bartheidel, CEO Europe von Syntax. "Mittelständische Unternehmen mit innovativen SAP-basierten Lösungen, Services und Beratungspaketen zu unterstützen, insbesondere auch auf Basis von GenAI als zukunftsweisende Technologie - das ist unsere Mission. Deswegen wird unser kompetentes Team weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden in einer sich ständig verändernden Geschäftswelt langfristig erfolgreich sind." ca. 2.600 Zeichen Syntax

