Startseite Stressfreier Wohnungsverkauf mit Werneburg Immobilien Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-02-19 08:15. Der Verkauf einer Wohnung kann eine komplexe Angelegenheit sein. Von der Wertermittlung über die Käuferansprache bis hin zur Übergabe erfordert jeder Schritt Fachwissen. Die Immobilienmakler von Werneburg Immobilien aus Berlin bieten umfassende Dienstleistungen, um den Prozess für Eigentümer so stressfrei wie möglich zu gestalten. "Unser Ziel ist es, Eigentümer auf ihrem Weg bestmöglich zu begleiten und einen attraktiven Verkaufspreis für ihre Immobilie zu erzielen", erklärt Geschäftsführer Alexander Werneburg von Werneburg Immobilien mit Sitz in Berlin. Eine präzise Wertermittlung ist der erste Schritt beim Wohnungsverkauf in Berlin sowie in anderen Städten und Orten. Hierbei setzt der Geschäftsführer auf eine fundierte Marktanalyse, um den realistischen Wert der Immobilie zu bestimmen. Außerdem wird ein professionelles Exposé erstellt, das die Vorzüge der Wohnung ansprechend hervorhebt. "Unsere langjährige Erfahrung am Berliner Immobilienmarkt hilft uns, gezielt die richtigen Kaufinteressenten anzusprechen und die Immobilie schnell zu vermarkten", betont Alexander Werneburg. Zudem übernehmen die Experten von Werneburg Immobilien die Organisation von Besichtigungsterminen und stehen den Eigentümern bei der Immobilienübergabe zur Seite. Wer sich für die Unterstützung der Immobilienmakler aus Berlin entscheidet, profitiert von einer erheblichen Zeitersparnis, einem reibungslosen Verkaufsprozess und mehr Sicherheit. Durch die enge Zusammenarbeit mit Notaren wird gewährleistet, dass alle Vertragsdetails korrekt und einwandfrei sind. "Wir möchten den gesamten Verkaufsprozess für unsere Kunden so angenehm wie möglich gestalten", erklärt Alexander Werneburg. Der Geschäftsführer und seine Kollegen kennen sich mit dem Verkauf vermieteter Objekte ebenfalls bestens aus. Sie wissen, dass in Deutschland der Grundsatz gilt "Kauf bricht nicht Miete" und dass der Käufer das bestehende Mietverhältnis mit allen Pflichten und Rechten übernehmen muss. Eine vermietete Wohnung kann daher nicht unmittelbar selbst bezogen werden, aber als Kapitalanlage dienen. "Neben zahlreichen Immobiliensuchenden, die direkt in eine Immobilie einziehen möchten, verfügen wir über etliche Kontakte zu Interessenten, die eine Kapitalanlage erwerben möchten", erklärt Alexander Werneburg, "Eigentümern können wir daher in der Regel sehr schnell einen passenden Kaufinteressenten vorschlagen". Wer sich für den Wohnungsverkauf in Berlin und der Region interessiert, kann sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Die Makler sind von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr telefonisch unter 030/ 666 55 666 zu erreichen. Sie können zudem per E-Mail unter info@werneburg-immobilien.de kontaktiert werden. Weitere Informationen zum Thema sowie zu Haus verkaufen Berlin erhalten Interessenten auch auf https://www.werneburg-immobilien.de/. Werneburg Immobilien

