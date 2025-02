Startseite Erste eigene Wohnung: Welche Versicherungen brauchst du wirklich? Pressetext verfasst von RiskBOT am Fr, 2025-02-14 11:46. Herzlichen Glückwunsch! Du ziehst in deine erste eigene Wohnung und wirst endlich unabhängig – keine Eltern mehr, die dir sagen, wann der Müll raus muss. Doch mit großer Freiheit kommt große Verantwortung (ja, auch Versicherungen – sorry!). Aber keine Sorge, wir machen das hier locker, verständlich und ohne Versicherungschinesisch.

1. Hausratversicherung – weil dein Zeug nicht billig war Klar, vielleicht sind deine ersten Möbel ein wilder Mix aus IKEA, eBay-Kleinanzeigen und Omas Dachbodenfund. Aber selbst wenn dein Interieur nicht nach Designer-Katalog aussieht, wäre es ärgerlich, wenn es durch Feuer, Leitungswasser oder einen Einbruch zerstört wird. Eine Hausratversicherung ersetzt dir deine Sachen zum Neuwert, wenn mal etwas passiert. Brauche ich die wirklich? Wenn du nicht alles aus der Portokasse ersetzen kannst, ist sie eine gute Idee. Und hey, sie kostet meist nur ein paar Euro im Monat!

2. Haftpflichtversicherung – für den Fall, dass du was anstellst Stell dir vor, du lädst Freunde ein, einer stolpert über dein Ladekabel, fällt gegen den Fernseher und dieser segelt direkt durchs Fenster auf das schicke Auto des Nachbarn. Klingt teuer? Ist es auch! Eine private Haftpflichtversicherung übernimmt genau solche Schäden – nicht nur in deiner Wohnung, sondern überall. Brauche ich die wirklich? Ja, absolut! Eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Falls du noch über deine Eltern versichert bist – top. Ansonsten dringend abschließen!

3. Rechtsschutzversicherung – falls du mit dem Vermieter Stress hast Dein Vermieter ist plötzlich nicht mehr so nett wie bei der Wohnungsbesichtigung? Die Nebenkostenabrechnung ist eine Frechheit oder die Heizung fällt aus und wird einfach nicht repariert? In solchen Fällen kann eine Rechtsschutzversicherung mit Mietrechtsschutz helfen, damit du dein gutes Recht bekommst, ohne selbst einen teuren Anwalt bezahlen zu müssen. Brauche ich die wirklich? Nicht zwingend, aber wenn du in einer Stadt mit knappen Wohnraum lebst, ist sie eine Überlegung wert.

4. Berufsunfähigkeitsversicherung – weil du von Luft und Liebe nicht leben kannst Jetzt denkst du dir vielleicht: „Was hat das mit meiner ersten Wohnung zu tun?“ Viel! Denn wenn du durch Unfall oder Krankheit deinen Job nicht mehr ausüben kannst, kommt kein Gehalt mehr rein. Die Berufsunfähigkeitsversicherung sorgt dafür, dass du nicht zurück zu Mutti ziehen musst, sondern dir weiterhin dein eigenes Leben leisten kannst. Brauche ich die wirklich? Je früher du sie abschließt, desto günstiger ist sie. Wenn du von deinem Job finanziell abhängig bist – ja, unbedingt!

5. Kfz-Versicherung – falls du ein Auto hast Falls du mit einem fahrbaren Untersatz in deine neue Wohnung düst, ist die Kfz-Haftpflicht Pflicht, eine Teil- oder Vollkasko vielleicht sinnvoll. Vor allem als Fahranfänger sind die Tarife oft teuer, aber mit cleverer Auswahl kannst du sparen. Brauche ich die wirklich? Nur wenn du ein Auto hast – aber dann auf jeden Fall!

Zusätzlicher Tipp: Versicherungen vergleichen statt blind abschließen Versicherungen sind wichtig, aber nicht jede Police ist sinnvoll. Bevor du einen Vertrag unterschreibst, lohnt sich ein Vergleich – oder du nutzt eine clevere Versicherungs-KI (hust Risk-BOT hust), um maßgeschneiderte Vorschläge zu bekommen.

Fazit: Welche Versicherungen sind wirklich wichtig? Die Must-Haves: Private Haftpflichtversicherung – unverzichtbar!

Hausratversicherung – besonders bei wertvollen Sachen.

Berufsunfähigkeitsversicherung – falls du auf dein Einkommen angewiesen bist. Die Nice-to-Haves: Rechtsschutzversicherung – wenn du Mieterstress vermeiden willst.

