Mit ein bisschen Planung zum stressfreien Umzug

Oftmals bedeutet ein Umzug viel Stress. Mit einer gut strukturierten Umzugs-Checkliste lässt sich der Wechsel in ein neues Zuhause jedoch reibungslos gestalten. Wer seinen Umzug frühzeitig plant und systematisch vorgeht, spart Zeit und vermeidet Überraschungen. Die Makler von Werneburg Immobilien bieten mit einer kostenlosen Umzugs-Checkliste eine praktische Orientierungshilfe für jeden Schritt.

Eine gute Planung beginnt bereits mehrere Wochen vor dem Umzug. "Es ist wichtig, sich rechtzeitig um grundlegende Formalitäten und organisatorische Aufgaben zu kümmern, damit ein Umzug reibungslos erfolgt", erklärt Geschäftsführer Alexander Werneburg von Werneburg Immobilien aus Berlin. Dazu zählt unter anderem die fristgerechte Kündigung des alten Mietvertrages. Ebenfalls sollten rechtzeitig ein Termin zur Wohnungsübergabe vereinbart und die Kaution zurückgefordert werden.

Zudem ist es sinnvoll, frühzeitig nicht mehr benötigte Gegenstände zu verkaufen oder die Sperrmüllentsorgung zu organisieren. Sollte der Umzug mit Hilfe eines Umzugsunternehmens erfolgen, sollte sich der Umziehende verschiedene Angebote einholen, um einen Überblick der entstehenden Kosten zu erhalten. Das Unternehmen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sollte dann für den Umzugstag beauftragt werden. Wer den Umzug auf eigene Faust durchführen möchte, sollte sich - wenn kein eigenes geeignetes Transportmittel zur Verfügung steht - einen kostengünstigen Transporter für den Umzugstag mieten. Auch hier lohnt sich ein Preisvergleich.

"Neben den organisatorischen Hürden gibt es beim Umzug aber auch einige bürokratische Hürden", weiß Alexander Werneburg. Damit auch in der neuen Wohnung oder im neuen Haus wichtige Informationen ankommen, sollte die Adressänderung frühzeitig bekannt gegeben werden. Die neue Adresse sollte zum Beispiel dem Stromversorger, der Bank, dem Arbeitgeber und anderen Institutionen weitergeleitet werden. Auch an die Ummeldung von Telefon- und Internetanschluss sowie Abonnements und Versicherungen sollte gedacht werden. Damit die Postsendungen oder die Sendungen anderer Anbieter an der richtigen Adresse ankommen, eignet sich ein Nachsendeauftrag bei der Post.

"Wer nicht in Stress geraten möchte, organisiert sich zudem rechtzeitig Umzugskartons sowie Handwerker wie zum Beispiel Maler, die die notwendigen Reparaturen oder Ausbesserungen in der alten Wohnung oder im Haus vornehmen können, sollte man dies selbst nicht ausüben können oder wollen", rät Alexander Werneburg. Eine Kiste mit Werkzeug, Reinigungsmitteln und wichtigen Dokumenten könnte in den letzten Tagen in der alten und in den ersten Tagen in der neuen Wohnung sehr hilfreich sein.

Nachdem die Umzugskartons vollständig gepackt sind, sollten sie beschriftet oder farblich markiert werden. So können benötigte Sachen in der neuen Immobilie leichter wiedergefunden werden. Wird der Umzug selbstständig organisiert, müssen große Möbel jetzt auch auseinandergebaut werden. Die Beantragung von Halteverbotszonen bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde ist ebenfalls ratsam. Die Anbringung von Hinweisschildern am alten und neuen Zuhause kurz vor dem Umzug verhindert, dass andere Fahrzeuge dort parken und den Umzug verzögern.

"Ein gut strukturierter Plan ist der Schlüssel zu einem stressfreien Umzug", findet Alexander Werneburg. Mit der Umzugs-Checkliste, die auf der Webseite von Werneburg Immobilien kostenlos eingesehen werden kann, erhalten Interessenten den Überblick über jeden wichtigen Schritt.

Immobiliensuchende, die noch Ausschau nach dem passenden Objekt in Berlin oder in der Region zur Miete oder zum Kauf halten, erhalten von dem Makler aus Berlin und seinem Team Unterstützung dabei. Ebenso bieten sie Eigentümern, die ihre Immobilie aus Altersgründen verkaufen und in eine barrierefreie Immobilie in der Hauptstadt oder der Umgebung ziehen möchten, ein umfangreiches Leistungsspektrum.

Weitere Informationen zum Thema oder zu anderen Themen wie Grundstück verkaufen Berlin erhalten Interessenten unter https://www.werneburg-immobilien.de/.

Werneburg Immobilien

Alexander Werneburg

Marientaler Straße 24a

12437 Berlin

Deutschland

E-Mail: info@werneburg-immobilien.de

Homepage: https://www.werneburg-immobilien.de

Telefon: 030 / 666 55 666

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011