Startseite VINCI Energies übernimmt die TEHA Technology Group Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mo, 2025-02-10 18:25. VINCI Energies hat am 04.02.2025 die TEHA Technology Group mit Sitz in Haltern am See übernommen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Mess-, Steuer- und Regeltechnik in zahlreichen Anwendungsgebieten. Durch diese Übernahme erweitert VINCI Energies das Leistungsspektrum ihrer Industriemarke Actemium, dem führenden Full-Service-Anbieter für industrielle Prozesslösungen, in den Bereichen Anlagenbau und MSR-Montage in Deutschland. Seit mehr als 45 Jahren liefert und installiert die TEHA Technology Group regelungs- und verfahrenstechnische Anlagen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im Energiesektor, in der Stahlindustrie sowie in der chemischen- und petrochemischen Industrie. „Mit TEHA erweitern wir unser Spektrum des Anlagenbaus, besonders in den Bereichen MSR-Technik, Instrumentierung, Rohrleitungsbau, Instandhaltung und Unterstützung bei Maschinenstillständen“, so André Rottstegge, Managing Director von Actemium Deutschland. „Das Team der TEHA ergänzt das Portfolio des Actemium-Geschäftsbereichs im Ruhrgebiet hervorragend, sodass wir unseren Kunden in der Region alles aus einer Hand anbieten können.“ „Durch die Synergieeffekte, die wir im Netzwerk der Actemium gewinnen, und durch den daraus entstehenden Austausch von Ressourcen und Fachwissen können wir unseren Kunden ein noch umfangreicheres und branchenübergreifendes Leistungsangebot bereitstellen“, so Christoph Lindzus, Geschäftsführer TEHA Technology Group. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2024: 20,4 Milliarden Euro Umsatz // 102.600 Mitarbeitende // 2.100 Business Units // 61 Länder

