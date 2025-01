Startseite Erstes Ausbildungs- und Berufefestival der Wirtschaftsakademie Nord begeistert rund 400 Jugendliche Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-31 15:59. Gelungener Auftakt: Erstes Ausbildungs- und Berufefestival der Wirtschaftsakademie Nord in Greifswald begeistert rund 400 Jugendliche und 24 Aussteller Greifswald, 29.01.2025 - Rund 400 Schülerinnen und Schüler besuchten das erste Ausbildungs- und Be-rufefestival der Wirtschaftsakademie Nord und nutzten die Gelegenheit, sich über unterschiedliche Aus-bildungsberufe, Studiengänge und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen stellten ihre Angebote vor und gaben den Jugendlichen wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Besonders großen Anklang fanden die praxisnahen Workshops, darunter ein Alterssimulator, der die Herausforderungen des Älterwerdens erlebbar machte, ein kreativer Kurs zur Logo-Gestaltung, Erste-Hilfe-Trainings und viele andere. Neben den Jugendlichen waren auch zahlreiche Lehrkräfte und Eltern vor Ort, um sich über Perspektiven für ihre Schülerinnen und Schüler bzw. Kinder zu informieren. "Das große Interesse an unserer Veranstaltung sowohl von Seiten der Schüler als auch von Seiten der Aussteller zeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen praxisnahe Orientierung für ihren berufliche Einstieg und ihre berufliche Zukunft zu bieten. Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und die Unterstüt-zung der zahlreichen Aussteller", so Dr. Olaf Martin, Bereichsgeschäftsführer der Wirtschaftsakademie Nord. Ein besonderer Dank gilt den beteiligten Unternehmen und Institutionen, darunter das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, die Hauskrankenpflege Nordlicht, die Hochschule Stralsund, die Bundespolizei, HAB Hallen- und Anlagenbau sowie die WGG Greifswald. Ebenso danken wir allen weiteren Partnern, die das Festival mitgestaltet und den Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke ermöglicht ha-ben. Die Wirtschaftsakademie Nord freut sich bereits auf die Fortsetzung im nächsten Jahr. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wirtschaftsakademie Nord der Diakoniewerk Greifswald gGmbH

Herr Malte Rudolph

Puschkinrinig 22ca

17491 Greifswald

Deutschland fon ..: 03834 885960

web ..: https://www.wa-nord.de/

email : malte.rudolph@wirtschaftsakademie-nord.de Pressekontakt: Wirtschaftsakademie Nord der Diakoniewerk Greifswald gGmbH

Herr Malte Rudolph

Puschkinrinig 22ca

17491 Greifswald fon ..: 03834 885960

web ..: https://www.wa-nord.de/

email : malte.rudolph@wirtschaftsakademie-nord.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten