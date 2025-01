Startseite Risk-BOT erweitert KI-Angebot: Neuer ChatBot beantwortet Versicherungsfragen in Echtzeit Pressetext verfasst von RiskBOT am Fr, 2025-01-31 10:09. Risk-BOT, die innovative Plattform für Versicherungswissen und Finanz-Coaching, setzt einen weiteren Meilenstein in der digitalen Versicherungsberatung. Ab sofort steht Verbrauchern ein neuer ChatBot zur Verfügung, der rund um die Uhr alle Versicherungsfragen direkt online beantwortet. Mit dieser Erweiterung baut Risk-BOT sein bereits bestehendes KI-Hilfscenter weiter aus und ermöglicht es Nutzern, schnelle und präzise Antworten auf ihre Anliegen zu erhalten – ohne Anmeldung, ohne Registrierung und völlig kostenlos. Der neue ChatBot wurde speziell dafür entwickelt, allgemeine sowie spezifische Versicherungsfragen in Echtzeit zu beantworten und Verbrauchern bei der Orientierung im komplexen Versicherungsmarkt zu helfen.

Sollten Fragen zu komplex oder spezifisch sein, bietet Risk-BOT weiterhin seine bewährte Ticketfunktion an. Verbraucher können über ein einfaches Formular ihre Anfrage einreichen, um eine fundierte und individuelle Antwort zu erhalten – ebenfalls ohne bürokratische Hürden oder versteckte Kosten. Besonders bei Vertragsprüfungen oder komplizierteren Anliegen bleibt diese Funktion eine verlässliche Alternative, um maßgeschneiderte Lösungen zu erhalten. „Mit unserem neuen ChatBot schließen wir die Lücke zwischen schnellen Antworten und individueller Beratung“, erklärt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT. „Unsere Nutzer profitieren von einer sofortigen Unterstützung bei dringenden Fragen und haben gleichzeitig die Möglichkeit, komplexe Themen weiterhin über unser Ticket-System zu klären.“ Diese neue Funktion unterstreicht die Philosophie von Risk-BOT: Unabhängiges Versicherungswissen für alle zugänglich zu machen – ohne Vermittler, ohne Provisionen, aber mit maximalem Mehrwert für die Verbraucher. Mit dem neuen ChatBot setzt Risk-BOT einen weiteren Schritt in Richtung einer digitalen und verbraucherfreundlichen Zukunft im Versicherungsbereich.

Testen Sie den neuen ChatBot jetzt selbst und erhalten Sie sofort Antworten auf Ihre Versicherungsfragen – besuchen Sie Risk-BOT noch heute!

