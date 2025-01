Startseite Die Vorteile von Honorartarifen in der Altersvorsorge - Ein Expertenrat für Verbraucher Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-30 11:47. Kostenredzierte Honorartarife sind für die Altersvorsorge äußerst vorteilhaft. Anleger profitieren von höheren Leistungen. In der heutigen Zeit stehen Verbraucher vor einer Vielzahl von Versicherungsangeboten, doch nicht alle Tarife sind gleichermaßen vorteilhaft. Eine oft unbekannte, aber äußerst lukrative Möglichkeit sind sogenannte Honorartarife. Diese bieten nicht nur transparente Kostenstrukturen, sondern durch den Verzicht auf Provisionen auch langfristige finanzielle Vorteile. Doch was genau steckt dahinter, und warum sollten Verbraucher über einen Wechsel zu Honorartarifen nachdenken? Was sind Honorartarife? Honorartarife unterscheiden sich grundlegend von klassischen Provisionsmodellen. Während traditionelle Versicherungen ihre Vertriebspartner über Provisionen vergüten, basieren Honorartarife auf einer direkten, einmaligen oder stundenbasierten Vergütung des Beraters durch den Kunden. Dadurch entfallen versteckte Kosten, die bei herkömmlichen Tarifen oft in die Versicherungsprämien eingerechnet sind. Transparenz und Kostenersparnis Einer der größten Vorteile eines Honorartarifs oder Nettopolice ist die Transparenz. Bei herkömmlichen Versicherungen zahlen Kunden indirekt die Abschluss- und Vertriebskosten über höhere Prämien - oft ohne es zu merken. In einem Honorartarif wird der Berater unabhängig von der Wahl des Versicherungsprodukts bezahlt, wodurch Interessenkonflikte vermieden werden. Das führt zu objektiveren Empfehlungen und potenziell erheblichen Kosteneinsparungen. Langfristige finanzielle Vorteile "Obwohl der direkte Honorarbeitrag für die Beratung zunächst als zusätzliche Ausgabe erscheint, profitieren unsere Mandanten langfristig von niedrigeren laufenden Kosten.", so André Perko, CEO der Frankfurter Finanzberatung FINANCEDOOR GmbH. "Die Effektivkosten sind deutlich geringer.", merkt Perko weiter an. Studien zeigen, dass Honorartarife insbesondere bei Lebens- und Rentenversicherungen erhebliche Einsparungen bringen können. Die eingesparten Kosten können stattdessen in die eigene Altersvorsorge oder andere Finanzziele investiert werden. Unabhängige und bedarfsgerechte Beratung Ein weiterer entscheidender Vorteil von Honorartarifen ist die Unabhängigkeit der Finanzberater. Da keine versteckten Provisionen fließen, können Kunden sicher sein, dass die Empfehlung wirklich auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist - ohne den Druck, bestimmte provisionsreiche Produkte abzuschließen. Dies führt zu einer höheren Beratungsqualität und einem besseren Schutz für Verbraucher. Für wen sind Honorartarife geeignet? Honorartarife eignen sich insbesondere für Menschen, die langfristig planen und eine maßgeschneiderte Absicherung wünschen. Besonders sinnvoll sind sie für gut informierte Verbraucher, die Wert auf Kostentransparenz legen und sich vor versteckten Gebühren schützen möchten. Zudem profitieren vor allem Selbstständige, Freiberufler und Besserverdiener, die größere Versicherungsverträge abschließen, von den Einsparungen. Fazit: Mehr Transparenz und höhere Ersparnisse für Verbraucher Honorartarife sind eine attraktive Alternative zu klassischen Versicherungen. Sie bieten nicht nur maximale Transparenz, sondern ermöglichen durch den Verzicht auf versteckte Provisionen oft eine deutliche Kostenreduktion. Verbraucher sollten daher prüfen, ob sich ein Wechsel zu einem Honorartarif für sie lohnt. Eine unabhängige Beratung kann helfen, das optimale Versicherungsprodukt zu finden und langfristig finanzielle Vorteile zu sichern. Wer auf eine faire und objektive Beratung setzt, sollte sich näher mit dem Thema Honorartarife beschäftigen - denn in vielen Fällen zahlt sich diese Entscheidung auf lange Sicht aus. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: FINANCEDOOR GmbH

