Startseite Privathotels Dr. Lohbeck: Wildes Surf & Turf im Heide Kröpke Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-30 10:11. Mit "wilden" Neuinterpretationen klassischer Gerichte überrascht das Restaurant des 4-Sterne Hotel Heide Kröpke in der kalten Jahreszeit seine Gäste auf besondere Weise. So laden etwa das "Wilde Surf & Turf à la Kröpke" mit Tournedos vom Rotwild sowie Garnelen, getrüffeltem Rahmwirsing und Butternut-Kürbis sowie der "Kröpke Burger" mit Rotwild-Patty zu kulinarischen Abenteuern abseits der ausgetretenen Pfade ein. Hinter der innovativen Wildküche des Hotel Heide Kröpke steht Florian Schliephake , der neben seiner Tätigkeit als Hoteldirektor, auch als passionierter Jäger gleich doppelt Verantwortung übernimmt: für die Pflege und den Erhalt der einzigartigen Landschaft der Lüneburger Heide und für die nachhaltige Nutzung ihrer Wildbestände. Das Wild, das in der Küche von Küchenchef Julien Dherbecourt zu den köstlichsten Gerichten verarbeitet wird, stammt aus dem Bestand eines mit Schliephake befreundeten Revierjägers aus der Umgebung. Dieser achtet darauf, die Bestände nachhaltig zu bewirtschaften und die hohe Qualität der regionalen Produkte zu sichern. Nachhaltiger Genuss: Wildküche mit Herz und Verantwortung "Als Jäger und Hotelier liegt mir die Verbindung von Natur und Genuss am Herzen", betont Schliephake. "Unsere Gäste können sich darauf verlassen, dass jedes Stück Wild auf dem Teller verantwortungsvoll und frisch verarbeitet wird." Der charakteristische, intensive Geschmack von Wild und seine kräftigen, würzigen und leicht süßlichen Aromen eignen sich dabei besonders gut für experimentelle kulinarische Varianten. "Wildfleisch ist unglaublich vielseitig und lässt sich geschmacklich wunderbar neu interpretieren", sagt Dherbecourt. "Wir möchten unsere Gäste mit außergewöhnlichen Kompositionen verwöhnen, ohne die Wurzeln der Lüneburger Heide aus den Augen zu verlieren. Neben unseren kreativen Neuinterpretationen kommen aber auch Klassiker wie geschmorte Heidschnucke oder Rotwildragout auf den Tisch. So verbinden wir Tradition und Moderne auf das Harmonischste miteinander." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten - wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören. Pressekontakt: max.pr

