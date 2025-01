Startseite SYBIT feiert 25-jähriges Jubiläum und präsentiert umfassendes Rebranding Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-27 16:40. Ganz im Zeichen der Resonanz: Neuer Markenauftritt, Website und geschärfte Beratungsstrategie stärken SYBITs Position als führender CX-Partner Radolfzell - Die SYBIT GmbH, Europas führender Full-Service-Anbieter für Customer Experience (CX), feiert 25-jähriges Bestehen und nutzt diesen Meilenstein, um sich mit einem umfassenden Rebranding neu zu positionieren. Mit einem modernen Corporate Design, einer neuen Website und einer geschärften Unternehmensstrategie betont SYBIT seine Rolle als führender CX-Beratungspartner für digitale Transformation. Im Zentrum des Rebrandings steht der Gedanke der Resonanz: SYBIT versteht digitale Transformation als ein Zusammenspiel, bei dem starke Beziehungen und gegenseitige Impulse den entscheidenden Unterschied machen. Genau diese Antwortbeziehung mit einem Partner, der das gesamte CX-Spektrum beherrscht, ermöglicht es Unternehmen, nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Neupositionierung als Beratungshaus mit starken Werten Nach kontinuierlichem Wachstum und konsequenter Innovationskraft im Bereich Customer Experience hebt SYBIT seine Marke auf ein neues Niveau. Der neue Markenauftritt macht deutlich, was SYBIT am Markt seit Jahren auszeichnet: ganzheitliche CX-Kompetenzen, die auf umfassenden Beratungsleistungen basieren. Im Zentrum stehen klare Unternehmenswerte: Innovationsführerschaft, 100% Kundenorientierung, Exzellenz in der Umsetzung, Integrität und nachhaltiges Wachstum. Mit einem neuen Logo, moderner Typografie, frischen Farben, authentischen Bildwelten und markanten Key Visuals werden diese Werte nun auch visuell erlebbar. Website hebt ganzheitliche CX-Kompetenz hervor Das Rebranding verdeutlicht SYBITs Entwicklung vom erstklassigen. Implementierungspartner zum strategischen Beratungsunternehmen. Die neue Website präsentiert das umfassende Leistungsportfolio und rückt die drei Beratungsschwerpunkte Business Consulting, Process Consulting und Solution Consulting in den Fokus. Ob End-to-End-Delivery, individuelle Applikationsentwicklung, UX, Design oder SAP CX - der Webauftritt bietet einen klar strukturierten Überblick über SYBITs umfassende Kompetenzen. Die jahrzehntelange Erfahrung mit der weltweit größten Anzahl umgesetzter CX-Projekte wird besonders im erweiterten Bereich zum Branchen-Know-how sichtbar. Folgerichtige Weiterentwicklung der Brand "Unser Rebranding ist Ausdruck unserer Weiterentwicklung und unseres Selbstverständnisses als Marktführer. Wir kombinieren tiefes CX-Know-how mit strategischer Beratungskompetenz und technischer Exzellenz. Damit bieten wir nicht nur effiziente End-to-End Lösungen, sondern schaffen Resonanzräume für unsere Kunden, in denen wir gemeinsam neue Perspektiven eröffnen und nachhaltigen Mehrwert schaffen," erklärt Thomas Regele, CEO von SYBIT. "Unsere Erfolgsgeschichte basiert auf starken partnerschaftlichen Beziehungen, die wir durch Innovation, Qualität und Expertise kontinuierlich festigen. Deshalb haben wir das Leitmotiv der Resonanz gewählt: Erfolgreiche digitale Transformation entsteht durch echtes Verständnis, starke Beziehungen und Anwendungen, die nicht nur Effizienz steigern, sondern neue Perspektiven eröffnen. Dieses Prinzip prägt nun nicht nur unser Key Visual, sondern unsere gesamte Markenstory", erklärt Jana Kiechle, Head of Marketing und Business Development sowie Verantwortliche für das Rebrand-Projekt bei SYBIT. Employer Branding im Fokus Mit dem neuen Markenauftritt positioniert sich SYBIT als attraktive Arbeitgebermarke, von Berufsunerfahrenen bis hin zu Senior Consultants. Als Teil von NTT Data Business Solutions bietet SYBIT ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Innovationsgeist, Teamwork und Verantwortung gefördert werden. Der neue Markenauftritt unterstreicht die Bedeutung von Wertschätzung, Flexibilität und nachhaltigem Wachstum als zentrale Elemente der Unternehmenskultur. "Unser Rebranding ist mehr als nur ein neues Design. Unsere neue Markenidentität bringt klar zum Ausdruck, wer wir sind: Ein innovatives Beratungsunternehmen, das auf starke Beziehungen setzt - sowohl zu unseren Kunden und Partnern als auch zu unseren Mitarbeitenden. Diese Verbindung ist der Schlüssel zu unserem Erfolg", betont Thilo Kerner, CRO von SYBIT. Umfassende interne Neustrukturierung Dem Rebranding gingen umfassende Maßnahmen zur inneren Neuausrichtung voraus, um SYBITs Kompetenzen weiter zu schärfen und die Basis für weiteres Wachstum zu legen. "Unser Ziel war es, unser Portfolio strategisch weiterzuentwickeln und unsere Expertise so zu bündeln, dass sie einerseits abbildet, was uns draußen im Markt auszeichnet, und andererseits den Bedürfnissen unserer Kunden optimal gerecht wird", erläutert Marco Werth, COO von SYBIT. Gleichzeitig betont Birgit Beierer, CFO und CHRO: "Im Rebrand-Projekt haben so viele Zahnräder erfolgreich ineinandergegriffen. Wir haben nicht nur die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden gezielt weiterentwickelt, sondern auch darauf geachtet, dass die besondere SYBIT-Kultur, die von Resonanz und Zusammenarbeit geprägt ist, nun auch in unserer Marke spürbar wird. Diesen Weg werden wir mit großer Freude weitergehen." Stärker, führender, wertiger: SYBIT startet mit 25 Jahren neu durch Die offizielle Präsentation des neuen Markenauftritts erfolgte im Rahmen der Jubiläumsfeier von SYBIT unter dem Motto "25 Years of Resonating Success". Das Event am 24. Januar 2025 verband inspirierende Einblicke in die vergangene und aktuelle Ausrichtung des Unternehmens mit einem Ausblick auf zukunftsweisende Entwicklungen in der Customer Experience. Über 350 Mitarbeitende, Partner und geladene Gäste feierten den Geburtstag von SYBIT ausgelassen in der Stadthallte Singen am Bodensee - und nutzen das Event für den guten Zweck. In mehreren über den Tag verteilten Aktionen sammelten die Anwesenden über 2000 Euro Spendengeld für gemeinnützige Zwecke. Zur SYBIT-Meldung: https://www.sybit.com/de/wir/insights/sybit-feiert-25-jaehriges-jubilaeu...

Über SYBIT SYBIT ist Europas führender Full-Service-Anbieter für Customer Experience (CX) mit umfassender Expertise in Business Consulting, Process Consulting und IT Consulting. Als strategischer Partner begleitet SYBIT Unternehmen dabei, kundenzentrierte Prozesse zu gestalten und innovative Lösungen entlang der gesamten Customer Journey zu implementieren. Mit über 25 Jahren Erfahrung und als Teil der NTT Data Business Solutions treibt SYBIT die digitale Transformation nachhaltig voran.

