Vollmond-Treatments im The Nautilus Maldives: Magische Rituale für Körper und Geist

Einmal im Monat finden auf der luxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives in den Vollmondnächten speziell konzipierte Full Moon Rituale statt.

Ab sofort offeriert die luxuriöse Privatinsel The Nautilus Maldives in den Vollmondnächten ganz besondere Erlebnisse: die Full Moon Rituale. Diese einmal im Monat stattfindenden, speziell konzipierten Rituale bieten den Gästen die Möglichkeit, sich von der einzigartigen Energie des Vollmonds leiten zu lassen, um innere Ruhe und geistige Klarheit zu finden.

Von jeher ist der Vollmond weit mehr als nur ein astronomisches Ereignis. In vielen Kulturen und Religionen hat er eine tiefe kulturelle, spirituelle und natürliche Bedeutung. Oft wird er mit Fruchtbarkeit, Erneuerung und Magie in Verbindung gebracht. In der westlichen Astrologie auch mit einer besonderen energetischen Bedeutung.

Das atemberaubende himmlische Schauspiel wiederholt sich alle etwa 29,5 Tage, wenn Erde, Sonne und Mond in einer nahezu geraden Linie stehen und die Mondoberfläche in Sonnenlicht getaucht wird. Diese Phase ist nicht nur ein faszinierendes Naturereignis, sondern auch eine Zeit für die Reinigung von Körper und Geist sowie der Förderung von Klarheit und Intuition.

Perfekt in der heutigen Zeit, in der viele Menschen nach neuen Wegen suchen, um sich mit sich selbst und der Natur zu verbinden. Die Full Moon Rituale im The Nautilus Maldives bieten genau diese Möglichkeit und sprechen damit den wachsenden Wunsch nach persönlichem Wachstum und innerer Ruhe an.

Vollmond-Rituale für mehr Ruhe und Balance

Die neuen Full Moon Rituale im The Nautilus Maldives sind darauf ausgelegt, den Gästen zu helfen, mit den oft verstärkten Emotionen und Energien der Vollmondnacht umzugehen, eine tiefere Ruhe zu finden, Blockaden zu lösen und das Gleichgewicht von Körper und Geist wiederherzustellen. Dabei wird jedes Ritual individuell gestaltet und auf die jeweilige Mondphase abgestimmt, um die spezifischen Energien zu nutzen. So erwartet die Teilnehmer neben einem exklusiven Ambiente eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Meditation, sanften Wellness-Anwendungen und achtsamen Ritualen, die den Vollmond als Symbol für Transformation und Erneuerung nutzen.

Die Treatments:

Vollmond-Erlebnis in der Gruppe

Dauer: 30 Minuten

Das Ritual findet an einem ruhigen, mit Kerzen beleuchteten Ort am Strand statt, begleitet vom Rauschen der Wellen. Während der 30-minütigen Meditation und Manifestation mit einer tibetischen Klangschale und sanfter Aromatherapie werden die Teilnehmer durch Bilder von Licht, Frieden und Erneuerung geführt, um sich auf die spirituelle Bedeutung der Nacht einzustellen. Den Abschluss bildet ein energetisierender Tee.

Preis: Kostenlos

Privates Vollmond-Verwöhnritual auf einer Sandbank

Mit einer Yacht geht es zu einer einsamen Sandbank auf der Nachbarinsel. Dort erwartet die Gäste eine 60minütige Aromatherapie, gefolgt von 15 Minuten Kristall-Klangschalen-Therapie. Ein SPA-Dinner an Bord der Yacht oder der Sandbank bildet den krönenden Abschluss.

Preis: 2.450 € pro Paar

Privates SPA-Vollmond-Ritual

Dauer: 120 Minuten

Auf eine entspannenden Ganzkörpermassage im SPA mit warmem Kräuteröl folgt eine ayurvedischer Shirodhara-Stirnguss mit warmem Kräuteröl, um den Geist zu beruhigen und das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Ein anschließendes Bad im Mondschein verstärkt die spirituelle Wirkung. Im Anschluss werden die Gäste mit einem SPA-Dinner verwöhnt.

Preis: 560 € pro Person

Privates Vollmond-Ritual am Strand

Dauer: 90 Minuten

Eine Aromatherapie-Massage (60 min.) und eine Kopfhautmassage (15 min) am Strand mit Blick auf den Ozean und den Geräuschen der Natur stimmen auf diese magische Vollmondnacht ein. Danach sorgt eine Kristall-Klangschalen-Therapie für die perfekten Schwingungen.

Preis: 337 € pro Person

Mehr Infos unter: www.thenautilusmaldives.com/full-moon-rituals

