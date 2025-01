Startseite BBG auf der JEC: Fertigungslösungen für Leichtbau mit CFK, GFK und Paper Honeycomb Pressetext verfasst von auchkomm am Di, 2025-01-21 12:31. · Aus einer Hand: Werkzeuge, Formen- und Pressensysteme sowie komplette Produktionsanlagen Mindelheim, den 21. Januar 2025. BBG, Systempartner für die Kunststoff verarbeitende Industrie, zeigt auf der diesjährigen JEC innovative Fertigungslösungen für die Herstellung von Leichtbauteilen aus Kunststoff. Das Unternehmen ist Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer. Es hat jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen sowie Formenträger- und Pressensystemen bis hin zu vollautomatisierten Komplettanlagen. Im Mittelpunkt steht die Produktionstechnologie für Komponenten aus glasfaser- (GFK) und kohlenstofffaserverstärkten (CFK) Verbundstoffen und aus Materialkombinationen mit einem Kern aus Papierwaben (Paper Honeycomb). Exemplarisch zeigt BBG auf der Messe Kundenprodukte, darunter Rahmen von Flugzeugfenstern, Batteriekästen für Elektroautos und Karosserieteile von Fahrzeugen. Das Unternehmen mit Sitz in Süddeutschland und weiteren Fertigungsstandorten in den USA und China stellt vom 4. bis 6. März auf der JEC World in Paris am Gemeinschaftsstand von Composites United in Halle 6 an Stand 6R24 aus. Kunden aus dem Flugzeug- und Fahrzeugbau Zu den weltweiten Kunden zählen sowohl Flugzeug- und Fahrzeugbauer als auch ihre Zulieferer. Oftmals beginnt die Zusammenarbeit bereits während der Produktentwicklung. Hierbei profitieren die Auftraggeber vom langjährigen interdisziplinären Wissens- und Erfahrungsschatz aus der Entwicklung und dem Bau von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen. Prototypenbauteile können auf BBG-Produktionstechnik in den Technika in Mindelheim/Deutschland, Oxford/Michigan und Changchun/China gefertigt werden. Effiziente Serienfertigung aus einer Hand Für die Serienfertigung betreut BBG als Generalunternehmer die Projektierung, Planung und Realisierung der Gesamtanlagen – bei Neuprojekten ebenso wie bei der Modernisierung bestehender Systeme. Kernkomponenten wie Werkzeuge, Formenträger- und Pressensysteme entwickelt und fertigt BBG selber, andere Elemente steuern langjährige Partner bei. Hierbei übernimmt das Unternehmen die Auswahl und Integration der Module und die Schnittstellenabstimmung. Darüber hinaus zählen die Automatisierung, Installation und Inbetriebnahme einschließlich der Schulung der Bediener zum Leistungsspektrum. Umfassende Expertise auch im Werkzeugbau Im Werkzeugbau ist BBG ebenfalls sehr breit aufgestellt. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Werkzeuge und Formen für eine Vielzahl von Produktionsverfahren. Kunden setzen sie im Composite Spray Molding (LFI), Composite Sheet Molding (CSM) und Compression Molding (PHC) genauso ein wie beim Low & High Pressure RTM (LP & HP-RTM), Overmolding und Insert Molding und Reaction Injection Molding (RIM). Auch für Hinterschäumen und Tiefziehen von Folien, bei der Glasveredelung mittels PUR, PVC und TPE und beim Isolieren von Warmwassertanks mit PUR-Hartschaum bietet der BBG-Werkzeugbau langjährig erprobte Lösungen. Globale Präsenz und Unterstützung Über seine Tochtergesellschaften in China, den USA und Mexiko sichert BBG eine rasche und kompetente Installation, Serviceunterstützung von Anlagen und Kundenbetreuung.





Kunden von BBG sind weltweit tätig Die BBG GmbH & Co. KG ist ein internationaler Systempartner für die Kunststoff verarbeitende Industrie mit eigenem Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau. Neben vollständigen Produktionsanlagen konzipiert, entwickelt und fertigt BBG Werkzeuge für das Verarbeiten von Polyurethan (PUR), PVC, TPE und anderen Elastomeren sowie für eine breite Palette an Faserverbundmaterialien. Lösungen für den Leichtbau, das Verarbeiten von Composites und die Fertigung von Faserverbund-Bauteilen in zahlreichen Industriezweigen bilden weitere wichtige Schwerpunkte. Das von Hans Brandner geführte Familienunternehmen aus Mindelheim im Allgäu beliefert seine Kunden weltweit, wobei der nordamerikanische Markt neben Europa und Asien eine wichtige Rolle spielt. Es ist mit eigenen Tochtergesellschaften in China, den USA und Mexiko vertreten. 2023 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 170 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz in Höhe von 20 Mio. €. Über auchkomm Vorname

F. Stephan Nachname

Auch Adresse

Hochstraße 11

90429 Nürnberg Homepage

http://www.auchkomm.de Komplettes Benutzerprofil betrachten