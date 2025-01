Startseite Freiraum bringt Mobilität in soziale Projekte Pressetext verfasst von Marcus_Christoffel am Di, 2025-01-21 11:50. Innovatives Sozialsponsoring unterstützt soziale Einrichtungen mit Fahrzeugen und ermöglicht die Teilhabe an gesellschaftlichen Angeboten Freiburg, den 21. Januar 2025: Mobilität ist ein wichtiger Schlüssel zur Integration, gemeinnützigen Arbeit und zur Verbesserung der Lebensqualität. Freiraum zeigt, wie soziale Einrichtungen und die Menschen, die sie betreuen, durch gezielte Unterstützung in Form von Fahrzeugen in ihrer wertvollen Arbeit gefördert werden können. Vorteile durch Mobilität Fahrzeuge sind mehr als nur Transport- oder Beförderungsmittel – sie ermöglichen sozialen Diensten, effektiver zu arbeiten und den Zugang zu ihren Angeboten erheblich zu verbessern. Diese Erfahrung machen soziale Einrichtungen praktisch durch die Bank. Ob für Kinder- und Jugendhilfen, Bildungseinrichtungen, Fürsorge für besondere Menschen, ambulante Pflegedienste, Essen-auf-Rädern-Services oder Tafeleinrichtungen: Mit den richtigen Fahrzeugen können die bereitgestellten Hilfen schneller, sicherer und effizienter geleistet werden. Ein Fahrzeug zu haben bedeutet auch, dass Menschen erreicht werden können, die sonst nicht mobil sind. Förderung der Teilhabe Für viele Kinder und Jugendliche ist der Zugang zu Freizeitaktivitäten und Bildungsangeboten entscheidend. Mit sicheren Kleinbussen können Kindertagesstätten, Schulen und soziale Einrichtungen Ausflüge und Freizeitangebote durchführen, die ihre Entwicklung fördern. Auch Menschen mit Beeinträchtigung profitieren davon. Eine größere Mobilität ermöglicht nicht nur eine aktivere Teilnahme, sondern auch eine wichtige soziale Vernetzung.

Effiziente Lebensmittelrettung Die Tafeln spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung. Mit speziellen Transportern, die auch mit Kühlaggregaten ausgestattet werden können, lässt sich die Rettung und Verteilung von Lebensmitteln deutlich optimierten. Dadurch profitieren nicht nur die Menschen, die auf diese Hilfe angewiesen sind, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes, da wertvolle Ressourcen erhalten bleiben. Vielfältige Optionen Die Fahrzeug-Varianten, die Einrichtungen über Freiraum kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können, spiegeln den unterschiedlichen Einsatzbedarf wider: Vom kleinen Cityflitzer über den Kastenwagen mit flexibler Innenraumgestaltung bis zum Kleinbus mit sieben oder neun Sitzen. E- bzw. Hybridfahrzeuge verfolgen einen besonders umweltfreundlichen Ansatz. Alle Fahrzeuge sind sparsam im Verbrauch, legen hohen Wert auf Sicherheit und lassen sich mit Zusatzausstattungen wie Rollstuhlrampen aufrüsten.

Realisiert werden solche Projekte über Sozialsponsoring: Freiraum spricht regionale Unternehmen an, überzeugt sie von dem sinnvollen sozialen Engagement sowie der positiven Imagewirkung und sichert so die Finanzierung. Gemeinsame Verantwortung Zu dem Ergebnis zählen auch neu entstandene Partnerschaften zwischen sozialen Einrichtungen und Sponsoren, die zeigen, wie wertvoll verantwortungsvolles Handeln ist. Die Unterstützung durch Mobilität hat nicht nur einen positiven Einfluss auf soziale Einrichtungen und die Menschen, die dort betreut werden, sondern schafft auch ein Gefühl der Gemeinschaft und Teilhabe. „Sozialsponsoring ist auch ein Schlüssel, um Potenziale der sozialen Arbeit besser auszuschöpfen“, erklärt Marcus Christoffel, Geschäftsführer von Freiraum und ergänzt: „Insbesondere unsere Fahrzeuge können so zum Motor der Wohltätigkeit werden.“ Verlinkungen für Online-Version:

