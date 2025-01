Startseite Die Communitas Sozialmarketing GmbH unterstützt den Forster SV Schwarz-Weiß Keune e. V. mit einem Menschenkicker Pressetext verfasst von Christian_Flach am Di, 2025-01-14 09:33. Bad Kreuznach, den [14.01.2025]: Der Forster SV Schwarz-Weiß Keune e. V. freut sich über einen neuen Menschenkicker von der Communitas Sozialmarketing GmbH. Das Spielgerät sorgt nicht nur bei Vereinsfesten für Begeisterung, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhang im Verein. Ein Highlight für die gesamte Region Mit dem Menschenkicker hat der Forster SV Schwarz-Weiß Keune e. V. ein neues Herzstück für seine Veranstaltungen gewonnen. Ob beim Männertag, den Sportfesten oder den beliebten Kindertagfesten – das außergewöhnliche Spielprodukt sorgt für jede Menge Begeisterung. Spieler können im überdimensionalen Tischkicker in Teams gegeneinander antreten. Die Erfahrung zeigt: durch die aufblasbaren Banden ist das Verletzungsrisiko minimal. Über das neue Spielgerät freut sich nicht nur der Forster SV Schwarz-Weiß Keune, sondern die gesamte Region. Der Verein verleiht das Spielgerät ab sofort an Sponsoren und Interessierte.

Das Konzept des Sozialmarketings Hinter dem Projekt steht die Communitas Sozialmarketing GmbH, die mit ihrem innovativen Sozialmarketing-Modell soziale Einrichtungen und Vereine unterstützt. Communitas konnte lokale Unternehmen als Sponsor gewinnen und so die Realisierung des Menschenkickers sicherstellen – komplett kostenfrei für den Forster SV Schwarz-Weiß Keune e. V.

Die Sponsoren freuen sich, einen Sportverein in der Region zu unterstützen und profitieren gleichzeitig von Werbeflächen auf dem Menschenkicker sowie dem dazugehörigen Anhänger. Damit ist das neue Spielprodukt ein Gewinn für alle Beteiligten. Über Communitas „Sozialmarketing für die Gemeinschaft“ ist das Motto von Communitas! Bildungsstätten, Vereine, kommunale Einrichtungen oder auch Feuerwehren – sie alle sind wichtige Säulen der Gesellschaft. Doch leider behindern knappe Budgets oft die Arbeit dieser Akteure. Das möchte Communitas verbessern. Sozialmarketing lautet das Zauberwort: Wo immer ein Bedarf besteht, sucht Communitas Unternehmen aus der Umgebung, die als Sponsoren fungieren. Im Gegenzug erhalten sie attraktive Werbeflächen auf Produkten, die die Arbeit von Einrichtungen erleichtern und unterstützen. Das breit gefächerte Sortiment reicht von Fahrzeugen über Info-Terminals und Spielgeräten bis hin zu Erste-Hilfe-Systemen. Firmen nutzen dieses Sponsoring-Modell gern, denn sie erleben nicht nur einen Image-Gewinn, sondern tragen auch aktiv zur Verbesserung ihrer direkten Umgebung bei. Denn die Einrichtungen erhalten die fabrikneuen Produkte von Communitas kostenfrei. Pressekontakt: Christian Flach

Communitas Sozialmarketing GmbH

Wilhelmstraße 6

55543 Bad Kreuznach

