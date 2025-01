Startseite Alle Christen leben heute satanisch: Die subtile satanische Unterwanderung der modernen Gesellschaft - Dantse Dantse Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2025-01-13 14:47. Der Satanismus in uns, mit uns, durch uns und überall

Alle, auch die Gläubigen, leben heute weg vom Gott

Die subtile satanische Unterwanderung der modernen Gesellschaft, getarnt durch Begriffe wie positiv denken, (Self-)Empowerment, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstliebe, volle Freiheit und Befreiung. Das Buch warnt vor subtilen Satanismus-Einflüssen im Alltag und stellt dar, wie sich diese in alltäglichen Entscheidungen und gesellschaftlichen Normen manifestieren. Es richtet sich an Familien und ermutigt dazu, Kinder und Jugendliche vor diesen Einflüssen zu schützen. Hier geht’s zum Exposé: https://indayi.de/satanismus/ Das Buch erscheint im Sommer 2025 im indayi edition Verlag! Die subtile Unterwanderung durch satanische Ideologien

Die Grundidee ist, dass Satan mit subtilen Methoden und attraktiven Konzepten wie Freiheit, Selbstverwirklichung, Gleichberechtigung und Fortschritt die Menschen von göttlichen Prinzipien ablenkt. Diese Ideologien werden oft als positiv oder modern dargestellt, führen aber letztlich zur Zerstörung von Werten, Identität und spiritueller Verbindung zu Gott. Beispiele: Selbsthilfe und Positives Denken ohne Spiritualität als satanische Manipulation.

Materialismus und die Verherrlichung des Moments anstelle der Ewigkeit.

Relativierung von Moral und Wahrheit.

Die Gegensätze: Göttliche Perspektive vs. Satanische Ideologie

Wir haben untersucht, wie sich göttliche Prinzipien von satanischen Konzepten unterscheiden. Während Gottes Lehre auf Ewigkeit, Liebe, Demut und langfristigem Wohlergehen basiert, fördert Satan kurzfristige Befriedigung, Egozentrik und moralische Relativität. Beispiele: Ewigkeit (Gottes Perspektive) vs. Moment (Satans Verführung)

Gottes Humanismus (im Dienst an anderen) vs. Satans Humanismus (Egozentrik und Selbstverherrlichung)

Positive Denkweise in der Bibel (auf Gott ausgerichtet) vs. Positives Denken im New Age (ohne göttliche Grundlage)

Alltagsbeispiele: Anwendung in konkreten Lebensbereichen

Wir haben konkrete Beispiele aus dem Alltag analysiert, um die Wirkung dieser Ideologien zu demonstrieren: Gesundheit Heilung durch Gott und Gebet vs. Selbstoptimierung ohne spirituelle Grundlage.

Satans Verführung durch die Idealisierung von Genussmitteln wie Alkohol und Zigaretten.

Materieller Erfolg: Gottes Versprechen von Wohlstand durch Treue und harte Arbeit vs. Satans Fokus auf Gier und Exzess.

Bibelstellen wie Matthäus 6:33 („Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes…“) zeigen den Unterschied.

Familie und Beziehungen: Zerstörung der traditionellen Familie durch Relativierung von Werten und Identität.

Die Zerstörung traditioneller Familienstrukturen wird als Fortschritt verkauft.

Propagierung von Eifersucht als Zeichen der Liebe, obwohl Gott Eifersucht verurteilt als Zeichen des Bösen

Die Verführung durch den Moment: Satan propagiert die Idee, dass der Moment zählt, und lenkt von der ewigen Perspektive Gottes ab.

Beispiel: Konsumverhalten und Hedonismus

Moral und Wahrheit: Relativierung von Wahrheiten, Umkehrung von Gut und Böse. Das Böse wird als Cool dargestellt und das Gute als ziemlich altmodisch

Beispiele wie die Verherrlichung von Promiskuität und die Ablehnung traditioneller Werte.

Die Rolle von Influencern, Coaches und New Age-Philosophien

Wir haben aufgezeigt, wie scheinbar harmlose Bewegungen und Berufe wie Coaching oder Influencertum oft unbewusst satanische Ideologien verbreiten: Coaching ohne Bezug zu Gott: Fokus auf Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Selbstvertrauen, und Selbstheilung ohne göttliche Prinzipien.

Belege dafür, wie diese Praktiken den Menschen langfristig schaden können.

Positives Denken: Ursprung in biblischen Prinzipien (Vertrauen auf Gott), aber durch satanische Umdeutung auf Egozentrik reduziert.

Gesellschaftliche Auswirkungen

Wir haben die subtilen Mechanismen analysiert, durch die satanische Ideologien in den Mainstream gelangen und als Fortschritt oder moderne Werte verkauft werden: Politik: Verleugnung der spirituellen Dimension.

Verführung durch Macht und Ideologien.

Wissenschaft und Technologie: Ersatzglaube durch Fortschritt, ohne Rücksicht auf spirituelle Prinzipien.

Kultur: Ausschweifender Lebensstil als Symbol für Freiheit, der tatsächlich Unsicherheit und Ängste kultiviert.

Warnung und Lösung: Rückkehr zu göttlichen Prinzipien

Die Analyse hat immer wieder betont, dass die Lösung in der Rückkehr zu Gott und seinen Prinzipien liegt: Biblische Lehren: Ewige Werte wie Liebe, Demut, Geduld und Gerechtigkeit.

Verankerung des Denkens und Handelns in göttlicher Weisheit.

Praktische Schritte: Erkennen und Vermeiden satanischer Ideologien im Alltag.

Förderung einer Beziehung zu Gott durch Gebet, Studium der Bibel und moralische Integrität.

Zusammenfassung der Analyse

Die bisherigen Texte stellen eine detaillierte Untersuchung dar, wie Satan subtil und effektiv in die Gesellschaft eindringt, indem er göttliche Werte ersetzt und verzerrt. Durch Beispiele, Bibelstellen und eine klare Gegenüberstellung von Gottes Perspektive und Satans Verführung wurde ein tiefes Verständnis für diese Thematik entwickelt. Ziel ist es, Leser zu warnen, aufzuklären und zurück zu den ewigen Prinzipien Gottes zu führen. Der Autor

Dantse Dantse

898px-Dantse_Dantse-225x300 Alle Christen leben heute satanisch: Die subtile satanische Unterwanderung der modernen Gesellschaf

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Wissenslehrer, Wissenscoach, Unternehmer und mehrfacher Bestsellerautor mit über 150 Büchern auf Deutsch und in weiteren Weltsprachen. Er schreibt Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane. Er ist Verleger, Gründer, Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis andere Akzente, als in einer sogenannten normalen Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Das hat etwas Erfrischendes und Inspirierendes und Bereicherndes. Als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie beispielsweise Familie, Energievampirismus, Sexualität, Homosexualität, Rassismus, Organhandel, psychische Störungen, sexueller Missbrauch in der Familie usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politische Blog-Kommentare. Die Bücher von Dantse Dantse, die alle afrikanisch inspiriert sind, verändern das Leben.

Sie sollen helfen beim Nach- und Umdenken, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zusammenzubringen und Afrika zu ehren. Der charmante Verleger von indayi edition (https://www.indayi.de), dem Verlag für besondere Bücher, sagt: „Mein Traum ist es, noch mehr Bücher afrikanischer Autor:innen zu verlegen“. Afrika steht für Dantse Dantse im Zentrum seiner Arbeit. Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre DantseLogik (www.dantse-logik.com), die ihn zu einem begehrten Wissenslehrer und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Abgesehen davon ist er auch Gründer des Online-Portals KLICKLAC, einer Online-Plattform für den An- und Verkauf von digitalen Ratgebern (http://www.klicklac.de). Dieser Online-Marktplatz ermöglicht es Autor:innen und Beratenden sowie Menschen anderer Berufsgruppen weltweit, ihr Wissen oder auch ihre Bücher kapitelweise in Text-, Audio- oder Videoform zu verkaufen. Die User:innen sollen ebenfalls davon profitieren: Sie können für wenig Geld den Rat kaufen, den sie wirklich brauchen und müssen nicht das ganze Buch erwerben. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm: „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf.“ Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Seine Bücher werden nun in vielen Sprachen der Welt übersetzt und veröffentlicht, damit mehr Menschen von seinem Wissensschatz profitieren können. Über indayi Vorname

Dantse Nachname

Dantse Adresse

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt Homepage

https://indayi.de/ Branche

Verlag Komplettes Benutzerprofil betrachten