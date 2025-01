Startseite Sicherheitsmitarbeiter rettet seinem Kollegen das Leben Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-10 15:52. Dieser Tag begann wie jeder andere auch. Doch was zunächst wie ein ganz normaler Arbeitstag erschien, entwickelte sich zu einem Ereignis, das diesen Herren wohl für immer in Erinnerung bleiben wird: Pero Bilac wird zum Schutzengel seines Kollegen Es ist ein Donnerstag - die beiden Sicherheitsmitarbeiter von secura protect, Pero Bilac und sein Kollege, fahren wie gewohnt gemeinsam zur Arbeit, zu ihrem Dienst in einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg. Noch ahnen sie nichts von dem, was an diesem Tag passieren wird. Kaum losgefahren, bemerkt Herr Bilac, dass mit seinem Kollegen etwas nicht stimmt. Geistesgegenwärtig erkennt er Anzeichen, die auf einen Schlaganfall hindeuten könnten. Ohne zu zögern und gegen den Willen seines Kollegen, der sein Unwohlsein herunterspielt, entwendet er ihm den Autoschlüssel und alarmiert umgehend medizinische Hilfe. Diese schnelle Reaktion rettete das Leben seines Kollegen. Als der Notdienst wenige Minuten später eintraf, bestätigte sich Herr Bilacs Verdacht: Sein Kollege erlitt einen Schlaganfall. Dank Bilacs entschlossenem Eingreifen konnte ein zweiter, möglicherweise tödlicher Schlaganfall verhindert werden. Die Notärzte betonten, wie entscheidend das Handeln von Pero Bilac für den glücklichen Ausgang dieser Situation war. Wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern auch füreinander Pero Bilac hat eindrucksvoll bewiesen, was es bedeutet, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern auch füreinander da zu sein. Diese Geschichte der Sicherheitsmitarbeiter von secura protect ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, aufeinander achtzugeben und im entscheidenden Moment zu handeln. Kollegialität bedeutet bei secura protect mehr als nur ein gutes Miteinander im Arbeitsalltag. Es geht darum, sensible Antennen füreinander zu haben und Verantwortung füreinander zu übernehmen - besonders, wenn es wirklich darauf ankommt. Dieser Zusammenhalt macht aus Kolleginnen und Kollegen ein echtes Team und zeigt, dass es letztlich die Menschlichkeit ist, die unsere Arbeit besonders macht. Mehr als verdient: Pero Bilac erhält besonderen Dank Um diese herausragende Tat zu würdigen, überreichte Robin Hunold, Bereichsleiter Mitte bei secura protect, Herrn Bilac eine Urkunde und ein kleines Präsent als Zeichen der Dankbarkeit. Auch Objektleiter Akin Oguz brachte seine große Wertschätzung zum Ausdruck und sorgte dafür, dass dieses außergewöhnliche Engagement nicht unbemerkt blieb. "Unsere Sicherheitskräfte sind nicht nur da, um Einrichtungen zu schützen - sie passen auch aufeinander auf. Dieser Zusammenhalt ist es, der secura protect ausmacht. Kollege Pero Bilac ist ein Vorbild für uns alle, und wir sind unglaublich stolz, solche tollen Kolleginnen und Kollegen in unserem Team zu haben." - Robin Hunold, Bereichsleiter Mitte. Danke, Herr Bilac! Wir möchten an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Herrn Bilac richten - Sie sind ein echter Held des Alltags! Ihr schnelles Eingreifen hat nicht nur das wertvolle Leben Ihres Kollegen gerettet, sondern ist auch ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie wichtig Kollegialität, Fürsorge und Achtsamkeit am Arbeitsplatz sind. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: secura protect Holding GmbH

2004 gründete Patrick Pond sein Sicherheitsunternehmen secura protect und etablierte es innerhalb weniger Jahre bundesweit. Seit 2015 hat secura protect ihren Hauptsitz in Langenselbold im Rhein/Main-Gebiet. Von hier aus wird ein breites Spektrum an Sicherheitsleistungen im gesamten Bundesgebiet angeboten. Es beinhaltet Werk- und Objektschutz, Revierdienste, Empfangsdienste, die Bewachung öffentlicher und militärischen Liegenschaften, Security-Dienste für Gesundheits-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, ganzheitliche Sicherheitslösungen, die auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und vieles weitere. secura protect zählt zu den 25 umsatzstärksten Sicherheitsdienstleistern im Land und ist mit knapp 2.000 Menschen "im Auftrag der Sicherheit" zum Schutz von Menschen, Gebäuden und Einrichtungen unterwegs.

