Startseite Projekte im Bereich erneuerbarer Energien profitieren von dieser Software Pressetext verfasst von gtebart am Fr, 2025-01-10 09:09. Moers – 09. Januar 2025: Das aktuelle Sonderangebot richtet sich an Unternehmen, die Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien umsetzen. Sie können die leistungsstarke Anlagenbau- und Fabrikplanungssoftware M4 PLANT zu vergünstigten Konditionen nutzen. Der steigende Bedarf an umweltfreundlichen Technologien zeigt, dass sich immer mehr Unternehmen der Ausweitung von erneuerbaren Energien widmen. Das führt zu einer erhöhten Nachfrage nach effizienten Planungswerkzeugen. Diese können sowohl für die Planung neuer Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien eingesetzt werden, als auch für die Modernisierung bestehender Anlagen oder Fabriken eingesetzt werden. CAD Schroer reagiert darauf mit einer gezielten Förderung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Die 3D-Planungssoftware M4 PLANT, bekannt für ihre Leistungsfähigkeit im Anlagenbau und in der Fabrikplanung, steht Unternehmen aus diesem Sektor jetzt zu besonders attraktiven Konditionen zur Verfügung. Performante 3D-Planung sehr großer Anlagen

Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien erfordern häufig umfangreiche und komplexe Anlagenstrukturen, die sich über große Flächen erstrecken. M4 PLANT ermöglicht es Planern, selbst sehr große und verzweigte Anlagen performant und effizient in 3D zu gestalten. Hierbei können alle Gewerke der Anlage, wie Rohrleitungsbau, Stahlbau, Gebäudeplanung oder Kabeltrassen, mit einer einzigen Software geplant werden. Dank der umfassenden Schnittstellen und Integrationen können alle Bestandsdaten in 2D, 3D, als Laserscan oder auch als Geländedaten direkt in die Planung einfließen. Innovationen für eine nachhaltige Planung

Neben den vielseitigen Planungsfunktionen in M4 PLANT bietet die performante Anlagenbausoftware nicht nur die Möglichkeit, virtuelle Rundgänge durch Anlagen und Fabriken zu realisieren, sondern auch 3D-Modelle direkt für die Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) zu exportieren. Diese können dann mit passenden VR- und AR-Viewern, die ebenfalls ein Bestandteil des CAD Schroer Produktportfolios sind, betrachtet werden. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Visualisierung und Präsentation, sondern auch eine optimierte Zusammenarbeit im Team und mit Kunden. Damit ist die Software für die zukünftigen Anforderungen der modernen Anlagenplanung bestens gerüstet. Für erneuerbare Energien

„Umweltschutz ist für uns eine Herzensangelegenheit. Auch wir haben die Chance genutzt und unseren Bürokomplex hinsichtlich der erneuerbaren Energien modernisiert. Mit unserer Software und der fachkundigen Beratung unserer Experten möchten wir jetzt Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien dabei unterstützen, ihre Projekte noch effizienter und nachhaltiger zu realisieren“, betont Michael Schroer, Geschäftsführer von CAD Schroer. „Wir laden alle interessierten Unternehmen ein, M4 PLANT kostenlos zu testen und sich von den Vorteilen zu überzeugen. Unsere Experten stehen gerne für eine individuelle Beratung und Unterstützung zur Verfügung.“ Fazit: CAD Schroer unterstützt Planer im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung mit einer Sonderaktion für die leistungsstarke 3D-Anlagenbau- und Fabrikplanungssoftware M4 PLANT. Mehr über die M4 PLANT-Sonderaktion erfahren »

https://www.cad-schroer.de/news-events/neuigkeiten/anlagenbau-und-fabrik...

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld. Kontakt

