Startseite Manhattan stellt Postgame Spotlight vor: ein starkes Analysetool, um die Fulfillment-Performance zu optimieren Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 15:03. Die neue Funktion hilft Einzelhändlern dabei, ihre Bestandszuweisung zu verbessern, Engpässe im Fulfillment zu überwinden, Kosten zu senken und ihre Rentabilität zu steigern NEW YORK / DÜSSELDORF, 9. Januar 2025 - Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), Technologieführer im Bereich Supply-Chain-Handel, hat heute den Start von Postgame Spotlight bekanntgegeben. Die neue Funktion wird über ein Echtzeit-Dashboard dargestellt, das Fehler bei der Bestandszuweisung und -platzierung erkennt und deren negative Auswirkungen auf die Effizienz der Auftragsabwicklung aufzeigt. Die Lösung bietet Echtzeit-Szenario-Analysen und Handlungsempfehlungen, die Bestandsplaner dabei unterstützen, Fehler bei der Verteilung der Lagergüter zu vermeiden und Fulfillmentkosten zu senken. Fortschritte im Online-Handel und die Einführung neuer Omnichannel-Fulfillment-Optionen belasten die traditionellen Lieferketten. Moderne Order-Management-Systeme unterstützen dabei, die zusätzliche Komplexität zu bewältigen und die Auftragsabwicklung mit einer fortschrittlichen Beschaffungslogik zu optimieren. Physische Einschränkungen, wie z. B. eine schlechte anfängliche Platzierung von Lagergut, führen jedoch oft zu suboptimalen Routing-Entscheidungen und erhöhten Abwicklungskosten. Als Teil von Manhattan Active® Order Management berechnet Postgame Spotlight den Prozentsatz der Bestellungen, die am idealen Ort ausgeführt wurden, und ermittelt die Faktoren, die das System veranlasst haben, Aufträge an andere Standorte umzuleiten. Um Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken, untersucht die Lösung die Faktoren, die sich negativ auf die Effizienz der Auftragsabwicklung auswirken - einschließlich der Platzierung und Menge des erforderlichen Bestands, der Ressourcenkapazitäten in den Filialen und eventueller Diskrepanzen beim Service in den Filialen. "Postgame Spotlight ist eine hervorragende Ergänzung zu der Fulfillment Insights Funktion, die Manhattan im letzten Jahr eingeführt hat. Während Fulfilment Insights Einzelhändlern hilft, ihre Leistung mit der ihrer Konkurrenten zu vergleichen, unterstützt Postgame Spotlight dabei, den Blick nach innen zu richten, um schnell Möglichkeiten zur Verbesserung der Lagerleistung und Rentabilität zu erkennen", sagt Amy Tennent, Senior Director of Product Management bei Manhattan. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Manhattan Associates

