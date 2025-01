Die Zeichen stehen gut für den Goldpreis in 2025

Viele Argumente sprechen für Investments in das allseits beliebte Wertaufbewahrungsmittel Gold.

Beim Blick auf die mögliche Entwicklung des Goldpreises wird meist auch auf die Entwicklung des US-Dollars und der US-Renditen geschaut. Tendieren nämlich diese beiden nach oben, ist dies für den Preis des Edelmetalls im Allgemeinen nicht so zuträglich. Der US-Dollar sollte im Umfeld steigender Schulden und dem beträchtlichen Haushaltsdefizit in den USA mehr zur Schwäche als zur Stärke neigen. Es wird damit gerechnet, dass die Verschuldung im Verhältnis zum BIP weiter steigen wird. Höhere Schulden und höhere Zinssätze haben die Kosten für die Schulden in 2024 auf 1,2 Billionen US-Dollar ansteigen lassen. Im Jahr 2021 waren es "nur" 500 Milliarden US-Dollar.

Weltweit haben die Zentralbanken die Zinsen gesenkt, was Gold mehr Attraktivität verleiht, schließlich wirft es keine Zinsen oder Renditen ab. Geopolitische Querelen gehören inzwischen zur Tagesordnung und die Entdollarisierungs-Bemühungen diverser Länder steigern die Goldnachfrage und wirken somit preisstützend. Dass Gold hilft sich gegen Inflation abzusichern und eine gute Depotbeimischung darstellt, scheint sich bei immer mehr Anlegern herumzusprechen. Die Zentralbanken besitzen jetzt übrigens rund 36.000 Tonnen Gold zusammen, damit etwa ein Fünftel des Goldes, das jemals das Licht der Welt erblickt hat, so das World Gold Council. Zu den eifrigsten Käufern gehören China, die Türkei, Indien oder Singapur. Ein weiteres Argument für Gold ist die fortschreitende Entwertung der Papierwährungen. Der Preis des edlen Metalls hat sich in 2024 in US-Dollar gerechnet um 27 Prozent und in Euro gerechnet um etwa 35 Prozent verteuert. In fast allen Währungen waren die Gewinne des Goldpreises zweistellig. Neben physischem Gold sollten auch die Werte von Goldunternehmen auf dem Schirm von Anlegern stehen.

So gefällt zum Beispiel Miata Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-c... -. Das Unternehmen verfügt unter anderem über Earn-in-Optionen für den Erwerb einer Beteiligung (100 Prozent) am Goldprojekt Sela Creek in Suriname und ebenso an der Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia.

Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - entwickelt Goldminen im Westen der USA. Besondere Highlights sind das Mercur-Goldprojekt in Utah und das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de