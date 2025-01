Wolle Festival 2025 in Wörth am Rhein - 2 Tage für die Kreativität

Die Messe für Wolle, Garne, Stricken, Häkeln, Handarbeiten, Filzen, Spinnen, Weben, Stoffe, Workshops und Zubehör

Das 2. Wolle-Festival verwandelt am 25. und 26. Januar 2025 die Festhalle in Wörth am Rhein in einen pulsierenden Mikrokosmos der Handarbeitskunst. Dieses farbenfrohe Ereignis verspricht Liebhabern des Strickens, Häkelns und Knüpfens ein Wochenende voller Inspiration und kreativer Energie. Handarbeitsbegeisterte aus nah und fern können sich auf eine vielfältige Veranstaltung freuen, die die Welt der Wolle in all ihren Facetten präsentiert.

In der Festhalle Wörth, Am Festplatz 1, öffnen sich die Pforten zu einer Welt, in der Fäden Geschichten erzählen und Stoffe Träume weben. Besucher können die Messe samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr in diese faszinierende Welt eintauchen.

Das Festival überzeugt in diesem Jahr mit einer beeindruckenden Produktvielfalt. Die bereits umfangreiche Wollauswahl erfährt eine Erweiterung durch erlesene Garn- und Stoffkollektionen. Das Sortiment bietet für jeden kreativen Kopf die passende Inspiration - von naturbelassenen, rustikalen Wollqualitäten bis hin zu modernen Fasermischungen. Ein umfassendes Zubehörangebot mit Knöpfen, Reißverschlüssen, Nadeln und weiteren Artikeln rundet das Angebot ab.

In unterschiedlichen Workshops können Interessierte im direkten Austausch mit den Ausstellern die Techniken des Häkelns, Strickens und Knüpfens erlernen und dabei wertvolle Tipps und Tricks erhalten.

Das Festival ist ein lebendiger Schmelztiegel der Kreativität, in dem Ideen sprießen und Inspirationen blühen. Anfänger und erfahrene Handarbeitskünstler finden hier gleichermaßen ihren Platz. In dieser Atmosphäre des gegenseitigen Austauschs werden Projekte geboren und Träume Gestalt annehmen.

Ein Herzstück der Messe bildet die Präsentation regionaler Handarbeiten. Mit Präzision und Leidenschaft stellen sie ihre handgefertigten Unikate zur Schau. Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte und atmet die Hingabe seines Schöpfers. Besucher werden durch den Erwerb dieser Werke zu Bewahrern einer jahrhundertealten Tradition und Förderern einer lebendigen Handwerkskultur.

Das Wolle-Festival 2025 schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Tradition und Innovation. Es lädt ein, die Magie des textilen Handwerks zu erleben und Teil einer Gemeinschaft zu werden, die Kreativität feiert und Handwerkskunst ehrt.

Details zur Veranstaltung:

Samstag 25.01.2025

ab 10:00 Uhr

bis 17:00 Uhr

Sonntag 25.01.2025

ab 10:00 Uhr

bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Festhalle Wörth, Am Festplatz 1, 76744 Wörth am Rhein

Die Veranstaltung verspricht ein inspirierendes Wochenende voller kreativer Begegnungen und handwerklicher Entdeckungen.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: https://wolle-festival.de/ . Aktuelles gibt es auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram: @wolle_festival oder bei Facebook: wolle.festivals.

