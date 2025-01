Startseite Sofort-Beratung zur Einführung der E-Rechnung: Praxisnahe Unterstützung bei ZUGFeRD und XRechnung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-06 09:03. Die E-Rechnung kommt! Allerdings sind derzeit nur 10% der deutschen Unternehmen vollständig dazu in der Lage. Etwa 60% der Unternehmen fangen erste jetzt an, sich mit dem Thema E-Rechnung zu befassen. Mit der verpflichtenden Einführung der E-Rechnung ab dem 1. Januar 2025 stehen Unternehmen in Deutschland vor einer großen Herausforderung. Die neuen Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes erfordern nicht nur die Umstellung auf elektronische Rechnungsformate, sondern auch die Einhaltung rechtlicher Anforderungen an die Unveränderbarkeit und Archivierung digitaler Belege. Zwei zentrale Standards für die elektronische Rechnungsstellung sind ZUGFeRD und XRechnung, die Unternehmen je nach Anforderung des jeweiligen Geschäftspartners einsetzen müssen. Während ZUGFeRD sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Datenformate in einer Datei verbindet, erfüllt XRechnung vor allem die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Welche Variante für ein Unternehmen sinnvoll ist, hängt von den jeweiligen Geschäftsprozessen und Partneranforderungen ab. Jochen Treuz, langjähriger Experte für Rechnungswesen und Digitalisierung, bietet eine praxisorientierte Sofort-Beratung an, die sich gezielt an Unternehmen richtet, die kurzfristige Unterstützung benötigen. In einem Zeitraum von 1 bis 2 Stunden werden offene Fragen geklärt und die wichtigsten Schritte zur Einführung der E-Rechnung vermittelt. Der Fokus liegt auf einer rechtssicheren und effizienten Umsetzung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der unternehmenstypischen Anforderungen. Die Beratung erfolgt online und ermöglicht es Unternehmen, schnell erste Maßnahmen umzusetzen. Neben dieser Sofort-Beratung bietet Jochen Treuz auch Seminare zur E-Rechnung an. In Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden und Steuerberatern vermittelt er umfassendes Wissen zur Einführung der elektronischen Rechnungsstellung in der Praxis. Er empfiehlt Unternehmen die Unterstützung bei diesen Institutionen zu suchen. Sie können wertvolle Unterstützung leisten, wenn es um die Umsetzung der Digitalisierung im Rechnungswesen geht. Für kurzfristige Fragen oder zur Planung eines weiterführenden Workshops steht Jochen Treuz gerne zur Verfügung.

