Startseite Keynote Speaker für Mitarbeitermotivation Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Sa, 2025-01-04 08:44. Keynote Speaker für Mitarbeitermotivation Als es darum ging, einen Speaker für die Keynote Motivation beim Deutschen Steuerberatertag zu benennen, kam für die Verantwortlichen nur einer infrage: Gunther Wolf. Denn zum einen kennt er sich hervorragend im Thema Mitarbeitermotivation aus. Zum anderen war er aus vorherigen Jahrestagungen wohlbekannt: Sein Vortrag über Unternehmenswerte, die Keynote über Mitarbeiterbindung und der Performance Management Vortrag hatten hervorragende Feedbacks erhalten. Es sollte sich als die richtige Wahl herausstellen. Denn Gunther Wolfs Keynote Motivation wurde auch diesmal von den teilnehmenden Führungskräften und Unternehmensleitungen in höchsten Tönen gelobt: „Inspirierend“ heißt es, aber auch „praxisbezogen“, „humorvoll“, „führungspsychologisch fundiert“, „unterhaltsam“, „kompetent“, „erfahren“, „begeisternd“ und vieles mehr. Wolf als Speaker für Motivation hebt sich von den üblichen Motivations-Spaßvorträgen angenehm ab. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er Führungskräften wirklich sinnvolle und in der Praxis bewährte Tools und Techniken mitgibt, mit denen sie die Motivation ihrer Teams und Mitarbeitenden nachhaltig steigern. Keynote Motivation aus der Praxis, für die Praxis Erfahrene Führungskräfte erkennen üblicherweise schon nach wenigen Minuten, ob ein Keynote Speaker für Motivation, wie Gunther Wolf, als aktiver, langjähriger und mitten im (Führungs-) Leben stehender Manager über die erforderliche Leadership-Erfahrung verfügt. Nur, wenn Führungskräfte erkennen, dass der Keynote Speaker weiß, wovon er spricht, öffnen sie sich für dessen Botschaften, Tipps und Inhalte. Und sind vielleicht sogar bereit zu einem Update ihrer Führungsverhaltensweisen. Ansonsten hören sie vielleicht weiter zu, sofern die Keynote halbwegs witzig ist. Aber hängen bleibt nichts und verändern tut sich auch nichts. Deswegen erzählt Wolf in seiner Keynote Motivation zuerst ein paar eigene Erlebnisse aus seinem Führungsalltag. Pointiert schildert er Situationen, die jede Führungskraft kennt. Als Führungskraft findet man sich darin direkt wieder. Keynote Speaker für Motivation auf Augenhöhe Humor kann Wolf allerdings auch: Die immer leicht überspitzten Anekdoten bringen jeden zum Lachen. So sorgt Wolf als Keynote Speaker für Motivation zwar auch schnell für gute Stimmung und hohe Aufmerksamkeit – aber vor allem für Augenhöhe, Wir-Gefühl, Offenheit und Akzeptanz für alles, was noch kommt. Und das ist vor allem die genial einfache Zwei-Schritte-Methode. Einfach deswegen, weil Führungskräfte im Alltag keine Zeit für aufwändige Verfahren, langwierige Vorgehensweisen und bremsende Führungsbürokratie haben: Sie müssen meistens schnell agieren oder reagieren, oftmals auch unter hohem Druck. Aber sie wollen trotzdem mit ihrem Verhalten die Motivation von Teams und Mitarbeitenden hoch halten oder noch weiter steigern. Motivierend Mitarbeitende führen: Eine genial einfache Methode kennenlernen Deswegen kommt Führungskräften die Zwei-Schritte-Methode gut zupass. Zumal sich die Zwei-Schritte-Methode (exakt: Zwei-Schritte-Motivationsmethode) als genial einfache Vorgehensweise bewährt hat, um Menschen ebenso individuell wie nachhaltig zu motivieren. Bei seiner Keynote Motivation lässt Wolf in den Köpfen der Führungskräfte ein attraktives Bild entstehen. Anhand von konkreten, selbst erlebten Beispielen vermittelt der Keynote Speaker eine Vision von dem, was Führungskräfte mit der Steigerung der Motivation ihrer Teams und Mitarbeitenden erreichen können. Denn viele Führungskräfte erreicht man dann besonders gut, wenn sie auch das „What´s in for me?“ erkannt haben. Sie wollen wissen: Was bringt mir als Führungskraft das? Was habe ich persönlich davon? Wenn ihnen das klar geworden ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass die Führungskräfte die bei der Keynote aufgenommenen Impulse später auch umsetzen. Deswegen zeigt Wolf als Keynote Speaker für Motivation deutlich, welche Vorteile und welcher Nutzen sich für Führungskräfte hiermit verbinden. Keynote Motivation vermittelt praxisbewährte Tools und Techniken Wenn man Schrauben bewegen, also rein- oder rausdrehen möchte, braucht man ein Tool (hier: einen Schraubendreher) und eine Technik (hier: drehen). Optimal ist ein Tool dann, wenn es zudem ganz genau auf die jeweilige Schraube anpassbar ist, also beispielsweise den Wechsel zum passenden Bit ermöglicht. Bei allen Unvergleichbarkeiten, die Beispiele so an sich haben: Das ist nicht viel anders, wenn man Menschen bewegen will. Da braucht man zum einen ein auf sein Gegenüber individuell anpassbares Führungs- bzw. Motivationstool und zum anderen eine bewährte Technik zur gezielten Anwendung. Keynote Motivation mit hoher Nachhaltigkeit Beides, Tools und Technik, vermittelt Gunther Wolf in seiner Keynote Motivation. Damit er nicht nur ein Tschakka-Strohfeuer entfacht, sondern Tools und Techniken nachhaltig bei den Führungskräften verankert, vermittelt er alle motivationspsychologisch relevanten Inhalte konsequent auf interaktive Weise. Durch diesen intensiven Dialog mit dem Auditorium prägen sich Tools und Techniken bei den Führungskräften besonders gut ein. Bei Wolf als Keynote Speaker für Motivation sind alle eingebunden, keiner schaltet ab und jeder macht mit. Zugleich können die teilnehmenden Führungskräfte die Wirkungen direkt hautnah erleben. Wenn Sie Gunther Wolf oder einen Experten unseres Teams für eine Keynote Motivation buchen möchten, setzen Sie sich bitte einfach mit uns in Verbindung. WOLF® Managementberatung.

