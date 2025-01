Startseite Die Arbeitsgemeinschaft Freiwirtschaft feiert das dreijährige Jubiläum ihrer Webseite „Ökonomie und Herrschaftslosigkeit“! Pressetext verfasst von Markus Henning am Mi, 2025-01-01 14:53. Anfang Januar 2025 jährte sich zum dritten Mal der online-Start der Webseite www.ag-freiwirtschaft.de. Die Arbeitsgemeinschaft Freiwirtschaft existiert seit 1993 und begründet ihr Anliegen wie folgt: Die von der Freiwirtschaft angestrebten Strukturreformen von Geldwesen, Bodenordnung und Unternehmensverfassung beschreiben ein Transformationskonzept, dessen tiefergehende Rezeption im sozial-ökologisch interessierten Publikum noch aussteht. Für diesen Diskurs will die Arbeitsgemeinschaft Freiwirtschaft mit ihrer Webseite „Ökonomie und Herrschaftslosigkeit“ einen Beitrag leisten. Ihre Inspirationsquellen sind die Ideenströmungen von Freiwirtschaft, herrschaftslosem Sozialismus und Anarchismus. Dazu werden auf der Webseite jeden Monat ein bis zwei neue Beiträge eingestellt. Mittlerweile sind 66 Buch-, Zeitschriften- und Veranstaltungsrezensionen auf der Webseite abrufbar. Außerdem stehen 17 eBooks im PDF-Format zum kostenlosen Download bereit. Inhaltlich gliedern sich die Beiträge in folgende Themenbereiche: • Freiwirtschaft und libertäre Ökonomie

• Verkehrswende / Fahrradmobilität

• Josef Hüwe-Nachlass

• Freiwirtschaftliche Interviews Wie das Feedback aus dem In- und Ausland dokumentierte, hat sich die Webseite „Ökonomie und Herrschaftslosigkeit“ während der vergangenen 36 Monate bereits als reichhaltige Inspirationsquelle bewährt. Auch im Jahr 2025 werden jeden Monat neue Beiträge eingestellt. Alle Interessierten sind zum Besuch, zum Stöbern und Nachlesen eingeladen. Arbeitsgemeinschaft Freiwirtschaft

Ulrike Henning-Hellmich und Markus Henning

E-Mail: kontakt@ag-freiwirtschaft.de

