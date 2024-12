Startseite Kulinarische Entdeckungen auf Usedom - winterliche Genüsse im Wasserschloss Mellenthin Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-30 11:15. Die winterliche Gastronomie auf Usedom ist eine kulinarische Entdeckung. Das Wasserschloss Mellenthin rundet das Erlebnis mit seiner besonderen Atmosphäre ab. Regionale Köstlichkeiten im Winter genießen

Usedom hat auch im Winter viel zu bieten, wenn es um kulinarische Genüsse geht. Die Region lockt mit frischen regionalen Spezialitäten und winterlichen Menüs, die den Gaumen verwöhnen. In den vielen gemütlichen Restaurants der Insel können sich Besucher von regionalen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Besonders beliebt sind Fischgerichte wie Hering, Kabeljau und Dorsch. Zudem gibt es zahlreiche winterliche Spezialitäten wie Wildgerichte, Eintöpfe und deftige Braten, die in vielen Usedomer Restaurants und Gaststätten angeboten werden. Auch der Usedomer Glühwein, der mit Gewürzen und regionalen Zutaten zubereitet wird, steht im Winter hoch im Kurs. Vorzüglich tafeln in historischem Ambiente

Ein Highlight für jeden Genießer ist im Winter ein Besuch in einem der typischen Wohlfühl-Restaurants der Insel. Hier werden zwar keine Sterne-Menüs angeboten, doch die bodenständige Küche der Insel-Restaurants bringt umso mehr die winterlichen Aromen der Region perfekt zur Geltung. Das gilt insbesondere in den alten Brauereigewölben auf Wasserschloss Mellenthin. Die Kombination aus hochwertiger Zutaten, guten Weinen, süffigen Bieren aus der schlosseigenen Brauerei und das atemberaubende historische Ambiente des mittelalterlichen Renaissance-Schlosses aus dem 16. Jahrhundert sorgt für ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Die winterlichen Themen-Buffets in der Schloss-Brauerei bieten darüber hinaus die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre vorzüglich zu tafeln und die winterliche Idylle des mittelalterlichen Schlosses zu genießen. Das volle Programm genießen auf Wasserschloss Mellenthin

Wer es schon nachmittags gemütlich mag, sollte zudem unbedingt einen röstfrischen Kaffee aus Usedoms erster Kaffeerösterei probieren. So werden im großen Trommelröster auf Wasserschloss Mellenthin bereits seit 2012 edle Kaffeebohnen aus aller Welt in erlesene Spitzenkaffees verwandelt. Neben aromatischen Kaffees bietet das Wasserschloss Mellenthin auch leckere Kuchen und heiße Waffeln nach alter und geheimer Rezeptur an. Kein Wunder also, dass sich auch im Winter auf der Sonneninsel Usedom die Kaffeetouren zum Wasserschloss Mellenthin großer Beliebtheit erfreuen. Wer den nachmittäglichen Kaffeegenuss mit einem Brauer-Abend, mittelalterlichem Ritterbuffet & Co. garniert mit bester Unterhaltung sowie einem vorzüglichem Frühstücksbuffet in dem schönsten Wintergarten Usedoms kombinieren möchte, sollte am besten gleich eines der attraktiven Arrangements buchen.

email : info@wasserschloss-mellenthin.de Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

