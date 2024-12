Startseite Winterurlaub auf Wasserschloss Mellenthin: Ein unvergessliches Erlebnis auf Usedom Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-30 11:13. Ein Winterurlaub auf der Ostseeinsel Usedom im Wasserschloss Mellenthin ist die ideale Kombination aus Erholung, Genuss und unvergesslicher Momente in einer winterlichen Traumlandschaft. Usedom, bekannt für seine malerischen Strände und charmanten Seebäder, bietet gerade in der Winterzeit eine einzigartige Atmosphäre. Ein Winterurlaub auf der beliebtesten deutschen Ostseeinsel verspricht nicht nur Erholung, sondern auch zahlreiche Aktivitäten und Erlebnisse in herrlicher Umgebung. Das Wasserschloss Mellenthin, ein historisches Anwesen im Herzen der Insel, ist zudem die ideale Wahl für einen unvergesslichen Aufenthalt. Ganz besondere Wintermomente auf Usedom

Die winterliche Landschaft Usedoms verzaubert mit ihrer ruhigen Schönheit. Die schneebedeckten Strände und die klare Luft laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Die Insel bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten wie Laufen und Wandern. Die beschauliche Atmosphäre der Nebensaison ermöglicht es den Gästen, die Natur in vollen Zügen zu genießen und sich vom Alltagsstress zu erholen. Mehr als nur ein Wasserschloss

Das Wasserschloss Mellenthin kann mit einer Vielzahl von einzigartigen Angeboten aufwarten. Die hauseigene Kaffeerösterei sorgt dafür, dass Gäste täglich in den Genuss frisch gerösteten Kaffees kommen, während die eigene Destillerie sie mit edelsten Spirituosen verwöhnt. Zudem werden in der hauseigenen Brauerei Biere nach traditionellen und gelegentlich auch außergewöhnlichen Rezepten gebraut, die das kulinarische Erlebnis im Wasserschloss Mellenthin abrunden. Zudem bieten Rösterei, Destillerie und Brauerei nicht nur besondere Genussmomente, sondern auch die Möglichkeit, auf Führungen mehr über die Kunst des Röstens, Destillierens und Brauens zu erfahren. Großzügige Wellnesslandschaft

Die großzügige Wellnesslandschaft des Wasserschlosses lädt dazu ein, Körper und Geist zu regenerieren. Mit verschiedenen Saunen, einem Dampfbad und einem Ruhebereich können Gäste entspannen und neue Energie tanken. Massagen und Wellnessanwendungen runden das Angebot ab und sorgen dafür, dass der Winterurlaub zu einem rundum erholsamen Erlebnis wird. Kulinarische Höhepunkte mit Themenbuffets

Ein weiteres Highlight sind die wöchentlich stattfindenden Themenbuffets im Wasserschloss Mellenthin. Das Mittelalterliche Ritterbuffet entführt die Gäste in vergangene Zeiten mit einer Vielzahl von traditionellen Speisen und Getränken. Der Brauerabend bietet die Möglichkeit, verschiedene Biere aus der hauseigenen Brauerei zu verkosten und mehr über den Brauprozess zu erfahren. Die historischen Gewölbe, in denen die kulinarischen Events stattfinden, schaffen eine gesellige Atmosphäre und machen den Aufenthalt noch unvergesslicher.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab. Pressekontakt: Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten