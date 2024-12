Startseite Schönes Weihnachtsgeschenk - Mr. Schufa knackt die 50 Millionen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-30 10:03. Pünktlich zu Weihnachten brachte die unermüdliche Aufklärungsarbeit von Mr. Schufa auf Tiktok ein lang ersehntes Weihnachtsgeschenk - Seine Videos wurden innerhalb von einem Jahr über 50 Millionen mal Tibor Bauer, besser bekannt als Mr. Schufa , ist Content Creator auf Tiktok. Als Finanzinfluencer ist er der Einzige im deutschsprachigen Raum, der sich ausschließlich mit den Themen Schufa, Schulden und Insolvenzen beschäftigt. Über 145.000 Follower folgen ihm und seinen Ausführungen.

Die meistgesehenen Videos drehen sich um drei Hauptthemen. 1. Welche Möglichkeiten gibt es die Schufa wieder sauber zu bekommen?

2. Welche Probleme und Schwierigkeiten gibt es rund um die Insolvenz?

3. Wie bestreite ich bei all den Schwierigkeiten um Schulden und Kontosperrungen meinen finanziellen Alltag? Mr. Schufa ist auf verschiedenen Plattformen präsent, schreibt er doch unter anderem auch für das bekannte Onlinemagazin "Basic Thinking" eine regelmäßige Kolumne. Er bietet auch direkte Live-Hilfe in seinen wöchentlichen Sendungen auf Tiktok, in denen die User direkt ihre Fragen rund um Schufa, Schulden und Insolvenzen stellen können. All diese Arbeit machte sich nun Ende 2024 bezahlt, denn die magische Marke von 50 Millionen Aufrufen innerhalb eines Jahres wurde erreicht. 50 Millionen mal wurden die Videos bei Tiktok Usern ausgespielt. Tibor Bauer meint dazu "dass meine Videos so oft ausgespielt werden, egal ob auf der For-You-Page oder über die Suche, zeigt, wie schlimm aktuell die finanzielle Situation der meisten Menschen in Deutschland ist. Angst vor Insolvenzen, Angst vor Kontopfändungen, ja sogar die Angst vor dem eigenen Briefkasten bringt die Menschen nicht nur finanziell, sondern auch psychisch in Bedrängnis. Ich finde es schön, mit meiner Aufklärungsarbeit hier ein Teil der Last durch Wissensvermittlung abnehmen zu können." Mittlerweile erreichen die Videos von Mr. Schufa mehrere hunderttausend Aufrufe. Tibor Bauer gehört damit zu den erfolgreichsten Newcomern auf Tiktok. Mit den Themen rund um Schufa, Schulden und Insolvenzen, trifft er die Herzen einer Menschenmasse, die aktuell wenig Vertrauen in den Staat aber viel Angst vor der Zukunft hat. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Affiliate Consulting

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und interational. Er gehört zu den 5 bekanntesten Köpfen seiner Branche und genießt einen hervorragenden Ruf. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er nutzt seine Reichweiter um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

