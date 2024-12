Startseite Mobilitätswende: Wie Little John Bikes Fahrrad-Leasing & Service revolutioniert - für Stammkunden kostenlos! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-13 11:45. Little John Bikes bietet professionellen Service für gekaufte und geleaste Fahrräder. Das beginnt u.a. bei einer online Terminbuchung für die Beratung oder anfallende Inspektionen / Reparaturen. Das Fahrrad ist ein treuer Begleiter, ob auf dem Weg zur Arbeit, bei Freizeitfahrten oder im Alltag. Damit es zuverlässig funktioniert, ist regelmäßige Wartung essenziell. Bei Little John Bikes erwartet Fahrrad- und E-Bike-Besitzer ein Werkstattservice, der keine Wünsche offenlässt. Von geschulten Mechanikern über zertifizierte Shimano Service Center bis hin zu Prüfungen auf Basis der VDZ-Standards - Little John Bikes steht für höchste Servicequalität und Zuverlässigkeit. "_Wir bei Little John Bikes verkaufen oder leasen nicht nur E-Bikes und Fahrräder, sondern bieten unseren Kunden ein langfristiges, sicheres, komfortables und nachhaltiges Fahrerlebnis. Dafür setzen wir auf professionelle Werkstattleistungen und individuelle Beratung_", erklärt Dr. Robert Peschke, Geschäftsführer von Little John Bikes. Geschulte Mechaniker:Innen und zertifizierte Qualität Bei Little John Bikes arbeiten ausgebildete Mechaniker:Innen, die alle Inspektionen und Reparaturen nach modernsten Standards in den Shimano zertifizierten Werkstätten durchführen. Ein besonderer Fokus liegt auf den VDZ-Standards, die eine umfassende Prüfung aller sicherheitsrelevanten Komponenten sicherstellen. So können sich Kunden darauf verlassen, dass ihr Fahrrad nicht nur funktioniert, sondern auch höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. Kostenlose Inspektionen: Oktober bis Februar Für Stammkunden bietet Little John Bikes von Oktober bis Februar kostenlose Inspektionen an. Dieser Service hilft, die Bikes optimal auf die nächste Saison vorzubereiten. Mehr Infos dazu auf der Website: kostenlose Inspektion Auch für alle Neukunden ist jetzt die perfekte Zeit, das Fahrrad bei Little John Bikes fit zu machen. JobRad-Inspektionen für alle Leasinganbieter Wer ein Leasingrad nutzt, profitiert ebenfalls von einem umfassenden Service. Die Inspektion ist einmal jährlich im Rahmen des Leasingvertrags bei JobRad und vielen weiteren Leasinganbieter enthalten. Mit der Inspektion wird nicht nur die Sicherheit vom Fahrrad gewährleistet, sondern auch die Voraussetzung für die UVV (Unfallverhütungsvorschrift) erfüllt. Weitere Informationen sind auf der Website JobRad-Inspektion aufgeführt. Umfangreiche Prüfungen Die Inspektion umfasst u.a.: * Bremsen-Check: Verschleißkontrolle und Funktionstest.

* Prüfung des Antriebssystems: Kontrolle von Kette, Ritzeln und Schaltung.

* Reifen und Felgen: Rundlauf, Speichenspannung und Luftdruck werden geprüft.

* Kontrolle und Einstellung der Lichtanlage

* E-Bike-Komponenten: Prüfung von Akku und Motor sowie Software-Updates.

* Und vieles mehr. Termin einfach online buchen Ob kostenlose Winterinspektion, JobRad-Inspektion oder Reparatur bei Little John Bikes können Kunden ihren Werkstatttermin ganz bequem online buchen. Mit nur wenigen Klicks lassen sich Filiale, Service und Wunschzeitpunkt auswählen. Jetzt Inspektionstermin buchen: Terminbuchung . Warum Little John Bikes??? Little John Bikes ist nicht einfach nur ein Händler. Little John Bikes ist das Servicenetzwerk.? 360° Servicevorteile: Konstante Qualität:

zertifizierte Werkstätten?mit Shimano Service Center Status. Beratung vom Profi:

Große Auswahl und?Markenqualität: Wir finden genau das richtige Bike! Träume werden wahr:

Bikeleasing?oder flexible?Finanzierung?machen's möglich. VeloCard?bei jedem Neurad:

kostenlose Inspektionen, exklusive Rabatte und weitere Vorteile. Ergonomie-Beratung:

Gesund unterwegs mit dem perfekten Setup (Bike + Ausstattung).? Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Little John Bikes GmbH

Herr Sascha Leps

Heidestraße 3

Dresden 01127

Deutschland fon ..: 03515634970

web ..: https://littlejohnbikes.de

email : marketing@litteljohnbikes.com Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.?? Als Spezialist im Megatrend "E-Bike" verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen.?? Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.? Pressekontakt: Little John Bikes GmbH

Herr Sascha Leps

Heidestraße 3

Dresden 01127 fon ..: 03515634970

email : marketing@litteljohnbikes.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten