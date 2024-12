Startseite Feuerwehr-Hüpfburg zur Spendenförderung Pressetext verfasst von Maren_Schuetz am Do, 2024-12-12 13:19. Phoenix-Produkt-Sponsoring bringt kreative Idee für den Tierschutz Eschborn, 12.12.2024 – Wenn es um die Unterstützung gemeinnütziger Projekte geht, kann Produktsponsoring als effektive Lösung dort ansetzen, wo eigene finanzielle Mittel erschöpft sind. Die praxiserprobte Produktpalette der Phoenix Mediengesellschaft geht sogar noch einen Schritt weiter: Indem XXL-Spielprodukte ausgeliehen werden können, spielen sie zusätzliche Spendenbeiträge in die klammen Kassen. Ein Beispiel dafür ist das Produktsponsoring einer Feuerwehr-Hüpfburg, die der Tierschutzverein Animal Sunshine Farm e. V. im Landkreis Kaiserslautern kostenfrei erhalten hat. Die Hüpfburg wird gegen Spendenbeiträge an Privatpersonen, Vereine oder Organisationen für ihre Veranstaltungen verliehen und hilft so dabei, dringend benötigte Mittel für den Tierschutz aufzutreiben.

„Wir werden oft angesprochen: Können wir eure Hüpfburg auch haben?“, berichtet Kai Zöller, der erste Vorsitzende des Tierschutzvereins. Dafür wurde eine praktikable Lösung gefunden: Mit einem eigenen Verfügbarkeitskalender und Kontaktformular auf der Webseite der Tierschutzeinrichtung können Interessierte die Hüpfburg einfach reservieren – ideal für Geburtstagsfeiern, Straßenfeste oder Vereinsveranstaltungen. Die Ausgaben fließen zu 100 Prozent in die Tierschutzarbeit der Animal Sunshine Farm, wo sie für Tierarztkosten, Futter, Zubehör und vieles mehr verwendet werden – die Liste ist lang. So lassen sich Spielspaß und ein guter Zweck miteinander kombinieren und das Projekt zieht weiter positive Kreise. Wichtiger Pluspunkt dabei: Das Produkt ist über Phoenix versichert. Der dazu gehörende Anhänger, in dem das Spielgerät normalerweise sicher verwahrt und transportiert wird, bewies sich sogar schon im Notfalleinsatz, als er beim Ahr-Hochwasser mit Tierboxen statt Hüpfburg bestückt und zur Rettung von Tieren genutzt wurde. Fazit

Ohne Unterstützung kann der Tierschutz in Deutschland seine wichtigen Aufgaben nicht erfüllen. Mit Projekten wie diesem zeigt Phoenix, wie beispielsweise Tierschutz-Einrichtungen gezielt und nachhaltig gestärkt werden können. Verlinkungen:

Animal Sunshine Farm: https://animal-sunshine-farm.de/

Phoenix Produkt-Sponsoring: https://www.phoenix-medien.com/

Phoenix Feuerwehrhüpfburg: https://www.phoenix-medien.com/produkte/feuerwehrhuepfburg-1 Video-Tipp: Die Animal Sunshine Farm in Kindsbach freut sich über eine Hüpfburg #phoenixhilft

Mit jedem Sprung hüpfen ein paar Cent in die Spendenkasse des Tierschutzvereins (© Phoenix Mediengesellschaft)