Weihnachten in Brescia - die ganze Stadt voller Musik

Brescia präsentiert sich als Weihnachtsstadt für alle, die sich gern bezaubern lassen – von großartiger Kulisse und Kulinarik, von Oper, Swing, Chor-, Orchester- und Straßenmusik.

Festlich beleuchtete Straßen und Plätze, Naschereien und Glühwein, traditionelle Weihnachtsmarktstände, Oper und Swing, Jonglier- und Clown Shows gratis und unter freiem Himmel – die lombardische Provinzhauptstadt Brescia hat sich fein gemacht und bietet Einwohnern und Gästen in den letzten Wochen des Jahres ein abwechslungsreiches Programm. Ganz traditionell geht es auf der Piazza Mercato zu, wo sich ein nostalgisches Weihnachtskarussell dreht, wo eine Eisbahn zu zaghaften Versuchen oder schwungvollen Pirouetten lädt. Wo Leckermäulchen an hübsch geschmückten Buden Zuckerwatte und Pfannkuchen bekommen. Dynamisches Lichtdesign lässt die Fassade des Teatro Grande am Corso Zanardelli erstrahlen. Passanten können das Lichtspektakel bei heißer Schokolade oder Glühwein „to go“ bewundern. Getränke, die den Körper an kühlen Tagen wohlig durchwärmen, werden vielerorts in der schmucken Altstadt ausgeschenkt – die Erlöse wohltätigen Zwecken zugeführt.

Straßenmusik und Marienvesper

An jedem Samstag im Advent bescheren die Darbietungen ausgewählter Straßenmusiker auf unterschiedlichen Plätzen Momente magischer Weihnachtsstimmung. Eine originelle, explosive und unverwechselbare Show, von Rock'n'Roll-Klassikern über Swing bis hin zu italienischer Popmusik der 50er und 60er Jahre, neu interpretiert in einer Boogie-Tonart, lockt am Sonntag, den 15. Dezember, auf die Piazzale Stazione. Am Nachmittag desselben Tages werden auf zwei Bühnen im Centro storico Musik- und Chorstücke präsentiert, die in musikorientierten Schulen in Brescia und Provinz entwickelt worden. Dieses Projekt will Gemeinschaft und soziale Werte fördern und ist mittlerweile ein Stück der jüngeren, urbanen Weihnachtstradition geworden.

Im Teatro Grande, einem Architekturjuwel von nationalem Rang, sind indes Chor und Orchester Cremona Antiqua zu Gast. Die Klangkörper lassen Claudio Monteverdis „Vespro della Beata Vergine“, die Marienvesper, erklingen, die als eines der ersten großen Sakralwerke des Barockzeitalters gilt. Musikalisch herzergreifend geht es am Mittwoch, dem 18. Dezember, weiter. Die schönsten Lieder des internationalen Weihnachtsrepertoires, zwischen Oper und Swing werden auf der pittoresken Piazza Bella Italia von Chiara Milini (Sopran) und Riccardo Barba (Klavier) zu Gehör gebracht.

Zu Besuch in der Renaissance

Auch die hochkarätige Renaissance Ausstellung Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo. 1512-1552, die noch bis zum 16. Februar 2025 im ehemaligen Klosterkomplex Santa Giulia gezeigt wird, ist in das weihnachtliche Programm einbezogen. Passend zu den Gemälden, die für den Ausstellungszeitraum aus großen Häusern im In- und Ausland an ihren Entstehungsort Brescia zurückgekehrt sind, ertönt am 18. Dezember sakrale und weltliche Musik, die zur gleichen Zeit und am gleichen Ort wie die Bilder der Brescianer Meister entstanden ist.

Silvester im Museum, auf der Piazza, auf der Burg

Für den Silvesterabend hält Brescia ebenfalls eine Menge schöner Ideen bereit. Die Pinacoteca Tosio Martinengo lädt zu „Capodanno al Museo“ (Silvester im Museum) ein. Hier lassen Gäste das Jahr mit Aperitif und Gourmet-Abendessen in einem der prachtvollsten Palazzi der Stadt ausklingen – umgeben von Kunst aus mehreren Jahrhunderten. Stilvoller geht es kaum. Infos und Buchung www.festivaldeisaporibrescia.it

Auf der Piazza della Loggia, dem schönsten und vornehmsten Platz der Stadt, findet eine Silvester-Party für alle, die mitfeiern möchten, statt. Zum Auftakt wird mit Live-Country-Musik tüchtig eingeheizt, bevor DJs den Platz bis zum Mitternachts-Countdown und drüber hinaus übernehmen. Die Silvesterparty auf der Burg hoch über der Stadt wird eine musikalische und kulinarische Reise sein. Wer sich hier dabei ist, hat sich auch einen Logenplatz fürs Feuerwerk gesichert. Infos und Buchung www.welovecastello.it

Ein perfektes Ziel fürs ganze Jahr

Jenseits von Weihnachten und Silvester empfiehlt sich Brescia das ganze Jahr hindurch als vitale und trendige Großstadt von überschaubarer Dimension. Mailands „kleine Schwester“ ist das perfekte Ziel für einen Städtetrip abseits der ausgetretenen Touristenpfade. Die schmucke Altstadt mit ihren fußläufigen Distanzen, den eleganten Plätzen und verkehrsberuhigten Flaniermeilen ist ein gefragter Einkaufsort. Von modischer Top-Markenware bis zu hochwertigem Kunsthandwerk und Kunst. Schicke Boutiquen, kleine Geschäfte, trendige Ateliers und Galerien lassen Shopping in Brescia zu einem inspirierenden Vergnügen werden. Brescias Welterbestätten aus römischer und langobardischer Zeit, der archäologische Park Brixia Parco Archeologico di Brescia romana und das Stadtmuseum Museo Santa Giulia, machen die Innenstadt zu einem Museum unter freiem Himmel, durch das man ganz entspannt spazieren kann. Für kulinarische Entdeckungen bieten zahlreiche Restaurants mit traditionellen regionalen Spezialitäten oder aktuellen Food-Trends die Qual der Wahl. Für eine Pause zwischendurch sind die stylischen Bars die richtigen Orte. Hier gilt „sehen und gesehen werden“, ganz relaxt bei einem Aperitivo.

Weitere Informationen: www.visitbrescia.it

Presseanfragen:

Frau Susanne Kilimann

MAGGIONI GRETZ GmbH

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3 - 10407 Berlin

T +49 (0)30 44044398

F +49 (0)30 42088582

presse@maggioni-gretz.de

www.maggioni-gretz.de