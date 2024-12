Startseite Die Lage beim Rohstoff Uran Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-09 16:01. Das Potenzial der Kernenergie im 21. Jahrhundert ist groß. Anleger sollten den Rohstoff beobachten. Im Vergleich zu den letzten zehn Jahres ist der Uranpreis mit rund 77 US-Dollar je Pfund immer noch hoch, auch wenn er von seinem Hoch bei 83 US-Dollar diesen Herbst etwas nach unten gegangen ist. An Nachrichten gab es im Uranbereich in diesem Jahr Einiges. Besonders hervorzuheben ist die Ankündigung im August von Kazatomprom, dem weltweit größten Uranproduzenten, dass die Prognose bezüglich der Uranproduktion 2025 deutlich herabgestuft werden müsse. Noch Mitte August 2023 hatte Kazatomprom von einer Produktionssteigerung von 45 Prozent für das Jahr 2025 gesprochen. Das wären ungefähr 80 Millionen Pfund Uran gewesen. Das Defizit auf dem globalen Uranmarkt verschärft sich also und dies dürfte auf jeden Fall bis 2030 so weitergehen. Auch sind die Lagerbestände bei Kazatomprom 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Dies legt den Schluss nahe, dass vieles der geplanten Produktionssteigerungen durch Verträge verkauft worden war. Heute belaufen sich die Uranvorräte des Uran-Giganten auf zirka 16 Millionen Pfund Uran. Das sind rund 40 Prozent weniger als noch fünf Jahre zuvor. Dass große Technologie-Unternehmen wie Microsoft, Oracle oder Google nun in kleine modulare Reaktoren (SMRs) investieren wollen, um ihren enorm wachsenden Strombedarf zu decken, wird Uran noch begehrter machen. Eines von den Techs will auch einen stillgelegten Reaktor in den USA wieder in Betrieb nehmen. Die SMRs könnten in der Zukunft die Atomindustrie beherrschen. Sie sind energieeffizient und können die Energiegewinnung aus Kohle klimafreundlich ersetzen. Die energieintensive Weltwirtschaft strebt jedenfalls danach sich die benötigte Energie zu sichern. Die Atomenergie bietet die Lösung, um Rechenzentren mit sauberer Energie zu versorgen, ohne fossile Brennstoffe zu nutzen. Uran sollten Anleger daher auf dem Schirm haben, ebenso wie Unternehmen aus der Branche. Dazu gehört Uranium Energy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-co... - mit seinen umweltfreundlichen und kostengünstigen ISR-Uranprojekten in den USA und weiteren Projekten in Kanada. Uranium Royalty - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-c... - ist das einzige Royalty-Unternehmen im Uransektor und punktet mit einem diversifizierten beeindruckenden Portfolio. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten