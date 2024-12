Startseite IWPG zu Gast bei der 'Human rights night 069' am 26.11 Pressetext verfasst von IWPG am Mo, 2024-12-09 15:36. Frankfurt kommt zusammen für Menschenrechte Am 26.11, kamen in einer Location der Organisation Stützende Hände unterschiedlichste Menschen aus Frankfurt und näherer Umgebung unter der neuen Themenreihe 'Human rights night 069' für eine gerechtere Gesellschaft zusammen.

Auch wir von IWPG waren geladen, besonders auch für den Diskussionstisch über häusliche Gewalt und Frauenrechte.

Viele Herzen wurden bewegt und kamen zu dem Schluss zusammenwirken zu wollen, um Frankfurt zu einer Friedensstadt zu machen. Aus unserer Perspektive als Frauenorganisation stach besonders Herr Battal (Nachname?) heraus, Gründer der Organisation Kolibri, die sich sehr stark für Betroffene häuslicher Gewalt und darunter besonders für die Frauen einsetzt.

Er teilte eindrückliche Daten und Fakten auf bewegende Weise und rundete seinen Vortrag mit einer gesanglichen Performance ab.

Auch in der Diskussionsrunde zu häusliche Gewalt wurde besonders das strukturelle Problem, insbesondere für betroffene Frauen intensiv besprochen. Die Ergebnisse dieser Diskussionsrunden sollen gesammelt der Stadt vorgelegt werden und auf die Dringlichkeit von Veränderung im Umgang mit den Betroffenen aufmerksam machen.

Auch wir als IWPG wollen weitere Initiativen, Kooperationen und Projekte planen um den Rechten und Anliegen der Frauen Gehör zu verschaffen.

Wenn Sie auch Interesse haben sich mit uns gemeinsam für die Rechte der Frauen einzusetzen, treten sie gerne in Kontakt mit uns.

Wir freuen uns darauf mit einem Herzen mit Ihnen eine Friedensgesellschaft aufzubauen, in der wir alle unbeschwert leben können. IWPG Deutschland Team

Mail: info@iwpg.de Anhang Größe 26.11 Human rights night 127.81 KB