Teure Weihnachtsbäume - Gold und Klunker

In München kann ein besonders teurer Weihnachtsbaum bewundert werden. Gut 60 Kilo Goldschmuck wurden verwendet.

Rund fünf Millionen Euro an Wert besitzt der Münchener Weihnachtsbaum. Es ist eine Pyramide, fast drei Meter hoch und darauf sind 2024 Sammelmünzen der Wiener Philharmoniker angebracht. Aufgestellt hat ihn pro aurum zusammen mit der Staatlichen Münzprägestätte Österreich. Noch wertvoller, nämlich zirka elf Millionen US-Dollar war ein 2010 in Abu Dhabi aufgestellter Weihnachtsbaum, ein Weltrekord damals. Dieses Jahr kann in Dubai im Mandarin Oriental Jumeira Hotel ein juwelenbestückter Baum bewundert werden. Verantwortlich dafür ist Garrard, das älteste Juwelierhaus der Welt. Gold, Juwelen, Goldmünzen, all das fasziniert schon immer. Übrigens besitzt auch die Deutsche Bundesbank eine bedeutende Münzsammlung. Sie enthält mehr als 90.000 Münzen und 260.000 Banknoten aus aller Welt. Acht Stück des Münzschatzes werden in einer digitalen Sonderausstellung vier Jahre lang präsentiert. Parallel dazu ist die digitale Ausstellung über die deutschen Goldreserven sicher auch von Interesse, darin enthalten ist etwa ein Tresor-Rundgang vorbei an vielen Goldbarren.

Immerhin besitzt Deutschland nach den USA die zweitgrößten Goldreserven. Das wichtigste Geschäftsfeld der Deutschen Bundesbank ist die Geldpolitik im Eurosystem. Schaut man sich den Euro an, so hat er seit der US-Wahl fast vier Prozent zum US-Dollar verloren. Auch andere Währungen mussten seit der Wahl Federn lassen. Angesichts drohender Zölle könnte die Europäische Zentralbank mehr Zinssenkungen verkünden als die Fed. Denn Zölle wären für das geringe Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone gar nicht zuträglich. Wie es auch kommt, ein kleiner Goldschatz beziehungsweise ein Engagement in Goldunternehmen ist auch dem privaten Investor anzuraten. Denn Gold als Anlage hat sich über sehr lange Zeiten bewährt. Bei den Goldgesellschaften gefallen beispielsweise Revival Gold oder Chesapeake Gold.

Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - entwickelt Goldminen im Westen der USA. Besonders das Mercur-Goldprojekt in Utah und das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho sind erwähnenswert.

Chesapeake Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-c... - verfügt mit seinem großen Metates Gold- und Silberprojekt in Mexiko über ein sehr aussichtsreiches Projekt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de