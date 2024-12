Startseite Viato stellt neuen Channel Manager vor: Effizientere Abläufe und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit für Hotels Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-04 13:48. Mit der Version 4 sollen neue Maßstäbe im Channel Management gesetzt werden. Funktionen wie flexible Preisgestaltung und ein intuitiver Step-by-Step-Assistent ermöglichen mehr Produktivität. Das unabhängig geführte Unternehmen aus Freiburg im Breisgau legte bei der Weiterentwicklung seiner etablierten Softwarelösung für die Hotellerie den Fokus auf Automatisierung, die Zeit spart und regelmäßig Prozesse optimiert. Die vollständig überarbeitete Version des Channel Managers von Viato bietet nun eine Lösung, die speziell für die Anforderungen sämtlicher Gastgeber entwickelt wurde. Zahlreiche Innovationen des Systems sollen überzeugen: Sie sind darauf ausgelegt, Arbeitsprozesse nachhaltig zu verbessern und somit gleichzeitig die Marktposition der Betriebe stärken. Durch eine enge Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden sowie das Aufnehmen kontinuierlichen Kundenfeedbacks ist eine leistungsstarke Software entstanden, die besonders intuitiv und benutzerfreundlich ist. Die neue Version benutzen bereits über 500 von insgesamt 1.600 Viato-Kunden und bestätigen die Effizienzgewinne. "Wir sparen sichtbar Zeit und steigern sogar unseren Umsatz. Funktionen wie das Channel-Splitting ermöglichen uns mehr Direktbuchungen zum optimalen Zeitpunkt. Handbücher und Tutorials sind bei Viato darüber hinaus nicht erforderlich. Sollte ich dennoch eine Frage haben, erreiche ich jederzeit das engagierte Support-Team, das über umfassende Kenntnisse verfügt", berichtet Sonja Weichert, Reservations- und Revenue Manager der JustStay GmbH. Mit der Einführung der neuen Version werden Handbücher und Tutorials obsolet, da ein integrierter Anwender-Assistent durch die wichtigsten Funktionen führt und Prozesse erheblich vereinfacht. "Es hat sich hier einiges getan. Das Viato-Team investierte viel Zeit und Leidenschaft und hat dabei das wertvolle Feedback der langjährigen Kunden genutzt, um die neue Version des Channel Managers in der Viato Suite zu optimieren sowie erfolgreich auf dem Markt zu etablieren. Unsere treuen Bestandskunden sind hierbei das Fundament unseres Erfolgs. Sie sind nicht nur Zeugen unserer Entwicklung, sondern auch unsere wichtigsten Partner, die uns immer wieder herausfordern, besser zu werden. Ihr Vertrauen und ihre Loyalität motivieren uns, kontinuierlich innovative Lösungen zu schaffen", fügt Sebastian Pasik, Geschäftsführer der Viato GmbH, hinzu. Ein zentrales Element der neuen Version ist die flexible Preisgestaltung, die Gastgebern ab sofort eine noch zielgerichtetere und benutzerfreundlichere Preisverwaltung ermöglicht. Die Funktion erlaubt eine präzise Steuerung und Anpassung der Preise. Das erleichtert wiederum die Arbeit im täglichen Hotelbetrieb erheblich und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Jennifer Emmerich, Empfangsleiterin des Eden Hotel Früh am Dom, bestätigt: "In der neuen Channel Manager-Version wurden viele Wünsche und Anregungen aus dem Kundenfeedback berücksichtigt. Funktionen wurden vereinfacht und optimiert, was dem Team wertvolle Arbeitszeit spart. Besonders hilfreich ist der neue Pflegeassistent in der Preisverwaltung, der uns bei der flexiblen Preisgestaltung, insbesondere bei den zahlreichen Messen und Events in Köln, unterstützt."

Mit der Version 4 des Viato Channel Managers profitieren Gastgeber von einer vereinfachten Preispflege durch einen intuitiven Step-by-Step-Assistenten und unterschiedlichen Berechnungsoptionen. Das neue Multi-Property-Benutzermanagement ermöglicht personalisierte Nutzerprofile und gezielte Rechteverwaltung für Teams und Abteilungen. Zudem bietet die WebStarter-Funktion erstmals die Möglichkeit, eine eigene Website mit integrierter Viato Booking Engine zu erstellen, die automatisch die tagesaktuellen Preise anzeigt. Neue Schnittstellen sind ab sofort ebenfalls integriert - für eine nahtlose Integration der Daten. Einen Einblick in die Produkte der Viato Suite und die neue Channel Manager Version erhalten Interessierte auf der ITB Berlin vom 4. bis 6. März 2025 in der HSMA-Lounge, Halle 8.1, Stand 117.

