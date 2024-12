Startseite Innovation und Prestige: Die neue Jaguar-Kampagne im Fokus des B2B- und Flottenmanagements Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-03 17:26. Helen Hain, Managing Partner der Vertriebsberatungsagentur MarketDialog, kommentiert die Neuausrichtung von Jaguar. Seit über 22 Jahren unterstützt MarketDialog erfolgreich Automobilhersteller im Mittelklasse- und Premiumsegment bei der Neukundengewinnung und Vertriebsoptimierung. Die neue Jaguar-Kampagne: Prestige trifft Wandel Jaguar hat kürzlich eine mutige Kampagne gestartet, die den Fokus weg vom klassischen Automobilmarketing hin zu einer Lifestyle-basierten Markenidentität lenkt. Während der Werbespot auf Fahrzeuge gänzlich verzichtet und stattdessen auf Avantgarde und Diversität setzt, bleiben die Reaktionen gemischt. Helen Hain sieht in dieser Entscheidung sowohl Chancen als auch Herausforderungen. "Die neue Kampagne zeigt, dass Jaguar bereit ist, sich ab 2025 als vollelektrische Luxusmarke neu zu positionieren. Diese Strategie ist mutig und spricht vor allem progressive, technologie- und Lifestyle-orientierte Unternehmen an. Gleichzeitig darf jedoch die klare Kommunikation der Produktvorteile - gerade im B2B-Bereich - nicht aus dem Blick geraten. Im Flottenmanagement entscheiden sich Unternehmen nicht nur aus Prestigegründen für eine Marke, sondern auch aufgrund von Effizienz, Betriebskosten und Nachhaltigkeit," erklärt Helen Hain. B2B und Flottenmanagement: Aktuelle Trends und Herausforderungen Im deutschen Flottenmanagement bleibt der Fokus weiterhin auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Elektromobilität gewinnt an Bedeutung, insbesondere bei Unternehmen, die ihre CO?-Bilanz verbessern möchten. Jaguar steht hier vor der Aufgabe, die Lücke zwischen Luxus und Praktikabilität zu schließen. "Premiumhersteller wie Jaguar müssen im B2B-Segment einen klaren Mehrwert kommunizieren: Nachhaltigkeit durch Elektromobilität gepaart mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Flotten. Unternehmen suchen Partner, die nicht nur eine starke Marke, sondern auch eine zuverlässige Infrastruktur für Elektrofahrzeuge bieten - von Ladeoptionen bis hin zu digitalen Services, denn gerade Außendienstmitarbeiter fahren 50.000 und mehr Kilometer pro Jahr," betont Hain. Zukunftsprognosen für den Automobilvertrieb im B2B-Segment Die Automobilbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Elektromobilität, digitale Plattformen und datengetriebene Entscheidungen prägen die Zukunft des B2B-Vertriebs. Premiumhersteller wie Jaguar haben das Potenzial, sich als Partner für Unternehmen zu etablieren, die innovative und repräsentative Lösungen suchen. "In den nächsten Jahren werden wir einen klaren Trend sehen: Unternehmen werden verstärkt in nachhaltige und repräsentative Flotten investieren. Jaguar hat mit der Neuausrichtung die Chance, sich hier klar zu positionieren. Gleichzeitig wird der Vertrieb agiler und digitaler werden müssen. Tools wie CRM-Integration, datengetriebene Leadgenerierung und maßgeschneiderte Lösungen sind entscheidend, um erfolgreich im Markt zu agieren," prognostiziert Helen Hain. MarketDialog: Expertise im Automotive-Bereich Mit ihrer über 22-jährigen Erfahrung im Automobilvertrieb unterstützt MarketDialog Hersteller dabei, ihre B2B-Strategien zu optimieren und gezielt neue Kunden anzusprechen. Ob Mittelklasse oder Premiumsegment - die Agentur versteht die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen der Branche. "Wir bei MarketDialog sehen unsere Aufgabe darin, führende Automobilmarken im Mittelklasse- und Premiumsegment dabei zu unterstützen, ihren Vertrieb zukunftssicher zu gestalten. Das bedeutet, innovative Ansätze wie datengetriebenes Marketing mit einer klaren Kundenorientierung zu verbinden," schließt Hain. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Marketdialog GmbH

