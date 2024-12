Startseite Isabellenhütte Heusler übernimmt Rathgeber zur Stärkung der Produktionskapazitäten und Marktposition Pressetext verfasst von Wassenberg PR am Di, 2024-12-03 12:59. Die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG akquiriert die Rathgeber GmbH zum 01.12.2024. Beide Unternehmen verbindet eine langjährige Geschäftsbeziehung: Als externer Fertigungsdienstleister wurde Rathgeber von der Isabellenhütte mit dem Stanzen von Widerstandsbändern betraut, aus denen die Widerstandsreihe ISA-WELD® zur Strommessung hergestellt wird. Die Isabellenhütte verspricht sich durch die Übernahme einen strategischen Vorteil. Rathgeber ist spezialisiert auf die Produktion von Temperaturreglern für verschiedene Märkte. Die Isabellenhütte kann damit ihr Produktportfolio in der Messtechnik ergänzen, Fertigungskompetenzen ausbauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Gründe für den Verkauf durch Rathgeber

Klaus Rathgeber, der die Fa. Rathgeber seit 1997 in zweiter Generation führt, entschied sich aus Altersgründen einen Nachfolger zu suchen. „Es fällt einem als Inhaber eines eigenen Familienunternehmens nicht leicht, dieses abzugeben. Mit der Isabellenhütte, die in der Region ebenso stark verwurzelt ist und mit der wir eine intensive Geschäftsbeziehung pflegen, ist uns die beste aller Lösungen gelungen“, erklärt Klaus Rathgeber. Strategische Bedeutung der Übernahme

Thilo Gleisberg, Geschäftsführer der Isabellenhütte, sagt: „Die Integration der Rathgeber GmbH in unsere Unternehmensstruktur stärkt unsere Inhouse-Kompetenz im Stanzen sowie im Werkzeugbau und ermöglicht uns neben einer besseren Kontrolle unserer Produktionsprozesse auch eine noch schnellere Geschwindigkeit diese umzusetzen. Darüber hinaus sichern wir unsere Lieferkette für die Produktfamilie ISA-WELD® und diversifizieren mit den Temperaturreglern unser Produktportfolio. Wir freuen uns, die erfahrenen Mitarbeiter von Rathgeber in unserem Team willkommen zu heißen und gemeinsam die zukünftigen Herausforderungen zu meistern.“ Die Mitarbeiter der Rathgeber GmbH an beiden Standorten Mittenaar (Hessen) und Székesfehérvár (Ungarn) werden übernommen. Über Isabellenhütte Heusler

Die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG ist seit 1827 im Besitz der Familie Heusler. Heute zählt sie zu den führenden Herstellern von Präzisions- und Leistungswiderständen sowie Präzisionslegierungen. Ein weiterer Unternehmensbereich ist die Herstellung von Messtechnikprodukten. Am Firmensitz und Produktionsstandort Dillenburg (Hessen) sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

www.isabellenhuette.com Über Rathgeber

Die Rathgeber GmbH ist langjähriger Lieferant von Stanzteilen für die Isabellenhütte und stellt u.a. Temperaturregler für Kaminöfen und Heizkessel her.

Im Jahre 1965 wurde die Firma durch Friedrich Rathgeber gegründet und 1997 an seinen Sohn Klaus Rathgeber übergeben. Die Rathgeber GmbH beschäftigt in Summe ca. 100 Mitarbeiter an den Standorten Mittenaar (Hessen) und Székesfehérvár (Ungarn).

www.rathgeber-gmbh.de Firmenkontakt:

Benjamin Baldauf

Director Corporate Marketing

Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Eibacher Weg 3 - 5

35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 934-789

benjamin.baldauf@isabellenhuette.com Medien:

Michaela Wassenberg

Wassenberg Public Relations für

Industrie und Technologie GmbH

Rollnerstr. 43

90408 Nürnberg

Tel.: +49 911 598 398-0

m.wassenberg@wassenberg-pr.de Über Wassenberg PR Komplettes Benutzerprofil betrachten