Startseite BetterCo und 5FSoftware jetzt Partner: 5F integriert KI-Modul für Onboarding und Compliance Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 10:33. Neue Partnerschaft: 5FSoftware integriert KI-gestütztes Onboarding- und Compliance-Modul von BetterCo - für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) sowie die Einhaltung der Geldwäsche-Compliance (GwG). Regensburg, 20.11.2024 - Die Integration des KI-gestützten Onboarding- und Compliance-Moduls von BetterCo in die 5F-Plattform erleichtert Kanzleien zukünftig Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) sowie die Einhaltung der Geldwäsche-Compliance. Die Founders1 GmbH, ein Legal-Tech-Experte und Anbieter der Onboarding- und Compliance-Plattform BetterCo, und die 5FSoftware GmbH haben eine Partnerschaft geschlossen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das KI-gestützte Onboarding- und Compliance-Modul von BetterCo in die 5F-Plattform integriert. Das Modul unterstützt Kanzleien dabei, neue Mandanten schnell und kundenfreundlich anzunehmen und sorgt im Rahmen des Know-Your-Customer-Prozesses (KYC) effizient für die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Im Legal-Bereich sind die Herausforderungen durch komplexe gesetzliche Vorgaben und heterogene Workflows groß, was zu schwerwiegenden Lücken führen kann. Besonders der aufwendige KYC-Prozess, der im Rahmen des Geldwäschegesetzes erforderlich ist, stellt Kanzleien vor Probleme. Durch die Integration des Onboarding- und Compliance-Moduls von BetterCo in die 5F-Plattform können Kanzleien den gesamten Prozess der Mandatsannahme und des Onboardings nun vollständig digital abwickeln. Unternehmensdaten sowie wirtschaftlich Berechtigte werden automatisch ermittelt und Mandanten erhalten vorausgefüllte, digitale Fragebögen zur Selbstauskunft. Das Modul prüft Organisationen und deren Kontakte automatisch anhand von Listen politisch exponierter Personen (PEP), Sanktionen und negativer Nachrichten, ermöglicht deren kontinuierliche Überwachung und fasst alle Ergebnisse in einer Risikoanalyse und Dokumentation zusammen. Über Importschnittstellen kann auch der Mandantenbestand in diese Prozesse einbezogen werden. "Die Partnerschaft mit BetterCo und Integration in die 5F-Plattform ist für uns ein logischer und richtiger Schritt in die Zukunft. Durch den Einsatz des neuen Onboarding- und Compliance-Moduls senken Kanzleien und Unternehmen das Risiko von Regelverstößen, wodurch Bußgelder und Reputationsschäden vermieden werden können. Außerdem optimiert das Modul die Prozesseffizienz und fördert die Digitalisierung, was mehr Transparenz und schnellere Abläufe zur Folge hat. Das BetterCo-Modul ist eine hervorragende Ergänzung zu 5F." Andreas Baier, Gründer und CEO von 5FSoftware "Die Einhaltung von Richtlinien ist für Kanzleien bereits bei der Eröffnung neuer Akten entscheidend. Mit dem BetterCo-Compliance-Modul können alle Aufgaben des KYC-Prozesses im Onboarding digital abgewickelt und zentral gespeichert werden. Das reduziert den Aufwand, senkt Risiken und beschleunigt die Abläufe erheblich. Wir freuen uns, mit 5FSoftware einen weiteren bedeutenden Partner gewonnen zu haben, der seine Produkte um unsere spezifische Onboarding- und Compliance-Kompetenz ergänzt." Eckhard Ortwein, Gründer und CEO von BetterCo Über die 5FSoftware GmbH Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung. Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen. Mehr Info unter: 5fsoftware.de Über die Founders1 GmbH Founders1 entwickelt und vermarktet die KI-gestützte Onboarding- und Compliance-Plattform BetterCo, maßgeschneidert für regulierte Branchen wie Recht, Steuern und Finanzen. Unternehmen können mit BetterCo ihre Kunden in einem konformen, effizienten und kollaborativen Umfeld betreuen. Die BetterCo No-Code-Technologie ermöglicht es, selbst komplexe Onboarding- und Compliance-Prozesse einfach zu digitalisieren. Dank der offenen Integrationsarchitektur können diese Prozesse nahtlos in bestehende Produkte, Systeme und Datenbestände integriert und diese unmittelbar angereichert werden. Die Nutzung von KI automatisiert Abläufe und passt sie an den individuellen Kontext an. Mit BetterCo werden Onboarding-Prozesse effizient und kundenzentriert und die einhergehenden Compliance-Prozesse gleichzeitig konform durchgeführt. 