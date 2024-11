Startseite EVUM Motors präsentiert neu entwickelte Anhängerkupplung für das EVUM aCar Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Di, 2024-11-26 19:40. München, 27. November 2024 – EVUM Motors stellt eine vollständig neu entwickelte Anhängerkupplung für das vollelektrische Nutzfahrzeug Evum vor. In Zusammenarbeit mit POMMIER entstand ein System, das Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit vereint. Der neu entwickelte Anhängerkupplungsträger von EVUM wird mit einem Standard-Kupplungselement von POMMIER kombiniert. Eine umfassende Montage- und Betriebsanleitung steht in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Tschechisch zur Verfügung. Der Kugelkopf ist mit einem Bolzen verbunden und kann bei Nichtgebrauch in eine Parkposition auf der rechten Seite des Trägers gesteckt werden. Für Standard-PKW-Anhänger bis 1,5 Tonnen (gebremst) ist die Kupplung geeignet und kann mit der Bolzenkupplung für innerbetriebliche Transporte genutzt werden. Das Systemgewicht wurde von 26 kg auf 12 kg verringert, was die Montage erleichtert und eine Vormontage bei EVUM überflüssig macht.

Das neue Anhängerkupplungssystem ist ab sofort als Sonderausstattung erhältlich und kann vom Kunden optional gewählt oder erworben werden. EVUM Motors hat die Zulassung für eine Mehrfachkupplung erhalten. Diese Erweiterung ermöglicht es, verschiedene Anhängertypen flexibel und effizient mit dem Evum zu nutzen, was die Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeugs erheblich erweitert.