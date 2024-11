Neues Unicorn in Europa: Lighthouse meldet 370-Millionen-Dollar-Investition der Serie C unter der Führung von KKR

Die Investition unterstützt den weiteren Ausbau der KI- und Business-Intelligence-Fähigkeiten für über 70.000 Hotelbetriebe weltweit

Lighthouse, die führende Business-Intelligence-Plattform für die Reise- und Hotelbranche, gab heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von rund 370 Millionen US-Dollar bekannt, die von der globalen Investmentfirma KKR angeführt wird. Diese Investition unterstützt die Mission von Lighthouse, die Geschäftsstrategie für den 15 Milliarden Dollar schweren Technologiemarkt für Reisen und Gastgewerbe neu zu definieren. Die Mittel aus der Investition fließen in die weitere Produktinnovation der Lighthouse-Plattform, in strategische Akquisitionen und in die globale Expansion.

Die Lighthouse-Produktsuite bietet Revenue Managern, kaufmännischen Führungskräften und Hotelbesitzern einfach zu bedienende Tools, die die Buchungszahlen steigern, Betriebsabläufe optimieren und Gästen ein besseres Kundenerlebnis bieten. Die Plattform basiert auf einer firmeneigenen Technologie, die täglich über 400 Terabyte an Reise- und Marktdaten verarbeitet und KI nutzt, um Echtzeit-Informationen zu liefern. So können Kunden bessere und effizientere operative Entscheidungen treffen. Lighthouse hat sich mit über 700 Mitarbeitern weltweit und einem branchenführenden NPS-Wert von 70+ als führende Business-Intelligence-Plattform im Gastgewerbe etabliert.

„Wir sind den über 70.000 Anbietern im Gastgewerbe, die Lighthouse ihr Vertrauen geschenkt haben, sehr dankbar“, sagte Sean Fitzpatrick, CEO von Lighthouse. „Ich bin absolut begeistert von dem, worauf wir hinarbeiten. Wir stehen erst am Anfang unserer Bemühungen, Daten und Tools für das Gastgewerbe leistungsfähiger, zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Diese Investition von KKR beschleunigt unsere Fähigkeit, unsere Plattform durch erweiterte KI-Fähigkeiten und zusätzliche Datensätze zu verbessern, so dass wir unsere bestehenden Kunden besser bedienen und gleichzeitig im gesamten Gastgewerbemarkt weiter expandieren können.“

KKR verzeichnet eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung technologieorientierter Wachstumsunternehmen. Seit 2010 hat das Unternehmen über seine Private-Equity- und Growth-Equity-Fonds rund 23 Milliarden US-Dollar in entsprechende Beteiligungen investiert und ein engagiertes globales Team von fast 70 Investmentprofis mit umfassender Erfahrung im Bereich Technologie-Wachstumsfinanzierung aufgebaut. Lighthouse wird die umfassende Branchenerfahrung, die lokalen Ressourcen und das globale Netzwerk von KKR nutzen können, um das Angebot für seine Kunden weiter zu verbessern und neue Geschäftsfelder auf der ganzen Welt zu erschließen.

„Lighthouse hat die außergewöhnliche Fähigkeit bewiesen, Hoteliers aller Größenordnungen – von globalen Ketten bis hin zu unabhängigen Häusern – zu unterstützen, indem das Unternehmen auf die individuellen Bedürfnisse jedes Segments eingeht“, sagte Stephen Shanley, Partner und Head of Tech Growth in Europa bei KKR. „ Die starke Erfolgsbilanz, die Kundentreue und die nachgewiesene Fähigkeit, Werte in verschiedenen Märkten zu schaffen, positionieren Lighthouse als die führende Plattform in diesem Bereich. Wir sind stolz darauf, das Team dabei zu unterstützen, seine globale Präsenz auszubauen, weitere Innovationen voranzutreiben und seine marktführenden Angebote zu verbessern.“

Diese jüngste Finanzierung baut auf der 80-Millionen-Dollar-Investitionsrunde der Serie B von Lighthouse auf, die im November 2021 abgeschlossen wurde. Die bestehenden Investoren Spectrum Equity, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures und Highgate Technology Ventures werden ihre Beteiligung an dem Unternehmen fortsetzen. KKR tätigt die Investition in Lighthouse über seinen Next Generation Technology III Fund.

William Blair fungierte als Finanzberater. Latham & Watkins fungierte als Rechtsberater von Lighthouse und Gibson Dunn als Rechtsberater von KKR.

Über Lighthouse

Lighthouse (ehemals OTA Insight) ist die führende kommerzielle Plattform für die Reise- und Gastgewerbebranche. Wir verwandeln Komplexität in Vertrauen, indem wir umsetzbare Markteinblicke, Geschäftsinformationen und Preisgestaltungstools bereitstellen, die das Umsatzwachstum maximieren. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um die beste Plattform für Fachleute im Gastgewerbe bereitzustellen, mit der sie Preise effektiver gestalten, die Leistung effizienter messen und den Markt auf neue Weise verstehen können. Über 70.000 Hotels in 185 Ländern vertrauen auf Lighthouse, die einzige Lösung, die Hotel- und Kurzzeitmietdaten in Echtzeit auf einer einzigen Plattform bereitstellt. Wir sind bestrebt, mit einem unübertroffenen Kundenservice das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir betrachten unsere Kunden als echte Partner – ihr Erfolg ist unser Erfolg. Weitere Informationen über Lighthouse finden Sie unter: https://www.mylighthouse.com

Über KKR

KKR ist eine führende globale Investmentfirma, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. KKR strebt die Erzielung attraktiver Investitionsrenditen an, indem es einen geduldigen und disziplinierten Investitionsansatz verfolgt, erstklassige Mitarbeiter beschäftigt und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und Gemeinschaften unterstützt. KKR sponsert Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Sachwerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten. Die Versicherungstöchter von KKR bieten unter der Leitung der Global Atlantic Financial Group Alters-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte an. Verweise auf die Investitionen von KKR können die Aktivitäten der von KKR gesponserten Fonds und Versicherungstöchter umfassen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com. Weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.