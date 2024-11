Startseite Fondita: Global nachhaltig anlegen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-21 15:54. Der "Fondita Sustainable World" ist als dezidiert nachhaltig ausgerichteter Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung klassifiziert. Im Zeitalter zunehmender Umwelt- und Klimaherausforderungen rückt die Bedeutung nachhaltiger Investitionen immer mehr in den Vordergrund. Die finnische Fondsboutique Fondita (https://fondita.de) hat sich traditionell als nachhaltiger Investmentmanager positioniert und eine Vielzahl an Strategien dezidiert nachhaltig ausgerichtet. Ein Beispiel dafür ist der "Fondita Sustainable World". Er bietet Anlegern die Möglichkeit, gezielt in Unternehmen zu investieren, die nachhaltige Werte verkörpern und aktiv zur Bewältigung globaler ökologischer und sozialer Probleme beitragen. Als nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifizierter "dark green"-Fonds verpflichtet sich Fondita, eine strenge Auswahl von Unternehmen zu fördern, die in umweltfreundliche Technologien, CO?-Reduktion und Ressourceneffizienz investieren. Diese Ausrichtung bedeutet, dass alle Investitionen strengen ökologischen und sozialen Kriterien folgen müssen, die regelmäßig bewertet und überwacht werden, um den langfristigen Wert der Investitionen zu sichern. Neben der Einhaltung dieser anspruchsvollen Standards ist der Fonds zusätzlich mit renommierten Umweltzertifikaten wie dem Nordic Swan Ecolabel und dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet - ein Beleg für seinen hohen Nachhaltigkeitsanspruch. "In den kommenden Jahrzehnten müssen wir den Kampf gegen den Klimawandel fortsetzen und uns bemühen, unsere natürlichen Ressourcen zu bewahren. Unternehmen, die als Teil der Lösung wahrgenommen werden, werden eine hohe Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen erleben. Unser ‚Fondita Sustainable World' legt den Fokus daher auf klimasmarte und umweltfreundliche Unternehmen", sagt Portfoliomanager Marcus Björkstén. Der "Fondita Sustainable World" wurde 2011 aufgelegt und verfolgt den Nachhaltigkeitsfokus seit 2019. Seit der Auflage hat der Fonds seinen Wert verdoppelt, der Wertzuwachs seit Anfang November 2023 liegt bei knapp 23 Prozent. Der Nachhaltigkeitsansatz zeigt sich selbstverständlich auch bei den Top-Holdings. Die größten Positionen des Fonds beinhalten Unternehmen wie Schneider Electric, Novozymes, Hexagon, und die Munters Group, die allesamt eine führende Rolle in ihren jeweiligen Branchen bei der Förderung umweltfreundlicher Technologien einnehmen. Schneider Electric ist für seine energieeffizienten Produkte und Lösungen bekannt. Das Unternehmen bietet Technologien an, die zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen und gleichzeitig den CO?-Ausstoß reduzieren, was ein entscheidender Aspekt im Rahmen des SFDR-Artikel-9-Ziels ist. Novozymes agiert im Bereich biotechnologischer Lösungen und konzentriert sich auf Enzyme und Mikroorganismen, die industrielle Prozesse umweltfreundlicher gestalten. Die Produkte von Novozymes helfen dabei, den Ressourcenverbrauch zu senken und ermöglichen somit nachhaltige Produktionsverfahren. Hexagon ist ein Technologieunternehmen, das auf Datenlösungen setzt, um die Effizienz in industriellen Prozessen zu steigern und Umweltbelastungen zu reduzieren. Ihre Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung tragen zu einer nachhaltigeren Industrie bei. Munters Group ist führend in der Klimatisierungstechnologie und bietet Systeme zur Optimierung von Luftqualität und Feuchtigkeitskontrolle. Diese Technologien fördern energieeffiziente Lösungen, insbesondere in Branchen mit hohen Energieanforderungen, wie beispielsweise die Lebensmittelverarbeitung. Der "Fondita Sustainable World" ist konsequent global ausgerichtet. "Dies ist bei nachhaltigen Investments ist aus mehreren Gründen entscheidend. Erstens sind Umwelt- und Klimaherausforderungen wie der Klimawandel und die Ressourcenverknappung globale Probleme, die nicht auf einzelne Länder oder Regionen beschränkt sind. Die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen oder des Verlusts biologischer Vielfalt betreffen das gesamte Ökosystem unseres Planeten, weshalb die Lösungsansätze auch international ausgerichtet sein müssen", betont Marcus Björkstén. Und zweitens könnten Unternehmen aus verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme anbieten, da sie oft Zugang zu einzigartigen Technologien, Ressourcen und Wissen hätten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fondita Fund Management Company Ltd

Über Fondita Fund Management Company Fondita Fund Management Company (kurz Fondita) ist eine 1997 gegründete finnische Fondsgesellschaft mit Hauptsitz in Helsinki. Fredrik von Knorring ist als stellvertretender CEO für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens verantwortlich. Fondita verwaltet globale Themenfonds sowie nordische, europäische und globale Small-Cap-Fonds. Die Anlagephilosophie aller Fondita-Fonds basiert auf konzentrierten Portfolios mit einer aktiven Aktienauswahl, bei der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit die entscheidenden Elemente sind. Das zeigt sich auch an der überdurchschnittlichen Performance, die die Fondsstrategien seit 1997 erwirtschaftet haben. Die Anforderungen an die Portfoliounternehmen sind vielfältig, und das Fondsmanagement investiert bevorzugt in Unternehmen, die unter anderem über eine starke Marktposition, eine etablierte Rentabilität, große Zukunftschancen und sorgfältig durchdachte Nachhaltigkeitsstrategien verfügen. Ebenso treffen sich die Fondita-Manager regelmäßig mit dem Management der Unternehmen sowie mit Wettbewerbern und Kunden, um einen umfassenden Überblick über die künftigen Möglichkeiten der Unternehmen auf dem Markt zu gewährleisten. Ein ebenso wichtiger Punkt ist, dass alle Fondsinvestments mit den Verantwortungsprinzipien von Fondita in Einklang stehen. Die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren beruhen auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die verantwortungsbewusst handeln und nach nachhaltigen Prinzipien arbeiten, langfristig bessere Anlageprojekte sind. Weitere Informationen unter https://fondita.de

