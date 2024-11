Startseite VITAR: Was VITAR von anderen Anbietern unterscheidet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-13 09:13. VITAR revolutioniert den VR-Markt im Bereich Pflege und Gesundheitsförderung, indem es auf die Bedürfnisse von Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugeschnittene Erlebnisse bietet. Anders als viele allgemeine VR-Angebote setzt VITAR auf ganzheitliche Lösungen, die therapeutische Unterstützung, Unterhaltung und kognitive Förderung kombinieren. Mit wissenschaftlich fundierten Inhalten ermöglicht VITAR eine virtuelle Umgebung, die nicht nur unterhält, sondern auch körperliche und geistige Gesundheitsvorteile bietet. Ein Hauptunterscheidungsmerkmal von VITAR ist das speziell entwickelte Augen-Tracking-System, das die Bedienung für Senioren vereinfacht und ihnen ermöglicht, VR-Inhalte intuitiv zu steuern. Diese Technologie ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern berücksichtigt auch die motorischen Fähigkeiten der Benutzer, sodass eine aktive Teilnahme ohne komplexe Handbedienung möglich wird. Das steigert die Nutzbarkeit und sorgt dafür, dass die VR-Erlebnisse für ältere Menschen zugänglich sind. Neben der technischen Exzellenz hebt sich VITAR auch durch ein personalisiertes Kundenerlebnis ab. Während viele Anbieter VR-Inhalte als allgemeines Paket anbieten, entwickelt VITAR maßgeschneiderte VR-Programme, die auf spezifische Bedürfnisse von Senioren und Pflegeeinrichtungen eingehen. Diese Programme umfassen beruhigende Meditationsübungen, fantasievolle Reiseerlebnisse und Anwendungen für mentale Gesundheit, die auch für therapeutische Zwecke in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden können. VITAR setzt zudem auf kontinuierliche Forschung und enge Zusammenarbeit mit Experten aus den Bereichen Medizin und Psychologie, um die Wirksamkeit und die gesundheitsfördernden Aspekte ihrer VR-Inhalte weiter zu optimieren. In diesem Ansatz sieht das Unternehmen eine wichtige Grundlage, um eine wirklich transformative Wirkung im Alltag älterer Menschen zu schaffen. Mit diesen einzigartigen Features hebt sich VITAR klar von anderen VR-Anbietern ab und ist führend in der Entwicklung von VR-Lösungen, die speziell für das Wohl älterer Menschen entwickelt wurden. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen VITAR-Website . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: VITAR GmbH

