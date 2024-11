Startseite Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt: Anleitung für eine gesunde und schmackhafte Ernährung! Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-11-09 18:14. Exklusive Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt: Roggen-Dinkel-Hafer-Brot mit unterschiedlichen Zusätzen, Pizza Berliner Art, Gefüllter Zucchiolo und viele Andere! Ein Kochrezept ist zumeist eine planmäßige Anweisung zur Zubereitung eines bestimmten Gerichts, in der Regel handelt es sich bei ihnen meist um detaillierte Arbeitsanweisungen mit Nennung der Zutaten und ihrer Zubereitung, wie auch Mengen-, Temperatur- und Zeitangaben. Kreativ: Der in Berlin lebende deutsche Publizist Dr. Harald Hildebrandt hat auch mehrere Rezepte (Eigenkreationen & Variationen) kreiert und veröffentlicht, darunter auch diese Originalrezepte für Pizza Berlin - Berliner Pizza - Pizza Berliner Art (eine Pizza, bei der alle Zutaten aus Berlin-Brandenburg stammen) sowie gefüllten Zucchiolo! Als Pizza wird ein vor dem Backen würzig belegtes Fladenbrot aus einfachem Hefeteig bezeichnet, ursprünglich ein Gericht der italienischen Küche. Bei der Pizza Berliner Art werden als Besonderheit regionale Zutaten wie Jagdwurst, Gurke und Senf verwendet. Neue Frucht: Die Spanische Zucchiolo der Firma Unica Fresh basiert auf einer aus Südamerika stammenden Kreuzung aus Zucchini und Gurke und wird dort als Zapallito bezeichnet. Das neue Zucchiolo-Gemüse wurde in Spanien züchterisch für den ganzjährigen Gewächshausanbau weiter entwickelt. Es ist keine neue Zucchini-Sorte, sondern eine absolut neue Gemüsesorte für den europäischen Markt. Es gibt Sorten sowohl für den Herbst-/Winter- als auch für den Frühjahrsanbau. Die Zucchiolos sind vielseitig verwendbar in der Küche - roh und auch zubereitet, z.B. gefüllt. Originalrezepte siehe Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt: Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt Pizza Berliner Art: Pizza Berliner Art Gefüllter Zucchiolo: Gefüllter Zucchiolo Beide Gerichte nach Dr. Harald Hildebrandt sind gesund, sehr schmackhaft und auch schnell zubereitet! Die Spanische Zucchiolo der Firma Unica Fresh erhielt erst im Februar 2024 den Fruit Logistica Innovation Award (FLIA) in Berlin, es gibt Sorten sowohl für den Herbst-/Winter- als auch für den Frühjahrsanbau. Bemerkenswert ist die gute Haltbarkeit der Zucchiolos nach der Ernte, da sie auch außerhalb des Kühlschranks etwa drei Wochen lang frisch bleiben und so ohne Kühlung gelagert werden können (im Unterschied zu Zucchini oder Gurke). Schlüsselwörter, Tags: Pizza, Pizza Berlin, Berliner Pizza, Pizza Berliner Art, Zucchiolo, Zucchiolos, Gemüse, Frucht, neue spanische Gemüsekreuzung aus Zucchini und Gurke, Dr. Harald Hildebrandt, Harald Hildebrandt, Berlin, Artikel, Fotos, Rezept, Rezepte Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Harald Hildebrandt

Herr Dr. Harald Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

Deutschland fon ..: 017629470612

web ..: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php

email : mail@dr-harald-hildebrandt.de "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Dr. Harald Hildebrandt

Herr Dr. Harald Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin fon ..: 017629470612

web ..: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php

email : mail@dr-harald-hildebrandt.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten